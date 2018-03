Anda Adam, dezvăluiri din CULISELE concursului EXATLON ROMÂNIA. Cum se decid, de fapt, ELIMINĂRILE

Anda Adam a vorbit despre strategia "Faimosilor" prin care ar fi fost eliminat Oltin, dar, in urma voturilor, Diana Bulimar este cea va pleca acasa!

"Au facut o strategie, dar socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ. Se gandeau ca pierd puncte din cauza lui Oltin. E un calcul matematic. Eu cred ca toti fanii Razboinici au votat Oltin. Exclus sa spunem ca Diana Belbita e mai slaba ca Diana Bulimar. Asta se poate vedea si la puncte. Nimeni nu cred ca vrea sa scape de Oltin pentru ca el e un dragut, dar sigur au avut discutia asta si cu el. Noi mereu vorbeam si eu sunt convinsa ca e un om foarte matur si a inteles chestia asta.

Sunt convinsa ca a fost de acord cu decizia lor. Cand faci o strategie de acest gen pierzi de doua ori: pierzi un om bun si ramane un om care pierde puncte. Eu am fost socata cand a iesit Mariana, nu ma asteptam sa iasa ea. Mai conteaza in acest show si omul. Mariana era un om foarte important in acest game. Mie o sa-mi lipseasca Mariana din aceasta competitie pentru ca ma obisnuisem cu lucrurile pe care le facea ea.

Cred ca exista un sentiment de vinovatie, nu neaparat pentru Cazacu, pentru ca ei au luat aceasta decizie de a pierde", a declarat Anda Adam, fostă participantă la EXATLON ROMÂNIA.

