ANDRA, prima reacţie în SCANDALUL POZELOR cu EA DEZBRĂCATĂ. Ce a spus MĂRUŢĂ

Andra a fost întrebată de realizatorii unei emisiuni radio dacă hackerii i-ar sparge calculatorul, ar putea găsi poze compromițătoare cu ea. Vedeta a mărturisit că nu are poze dezbrăcată și că hackerii nu ar avea cu ce să o șantejeze.

"Dezbracată? Nu, din ce îmi amintesc, am fost foarte atentă, nu m-am pozat, nu am lăsat pe nimeni să mă pozeze într-un fel, am fost atentă. În pantaloni scurți, da. La mare, cum am fost", a răspuns Andra.

Andra a câştigat, pe 16 aprilie, două trofee la cea de-a 16-a ediţie a galei Premiile Muzicale Radio România. Artistul anului a fost desemnat Smiley, iar Dida Drăgan a primit premiul de excelenţă.

"Am avut o seară de poveste! Premiul pentru cea mai bune voce feminină și cel pentru cea mai bună piesă pop mi-au încălzit inima aseară la Premiile Muzicale Radio România! Mă simt onorată să știu că ascultați și apreciați muzica mea!", a scris Andra pe pagina ei de Facebook.