Andreea Bălan, din nou însărcinată. Vedeta şi George Burcea au spus dacă s-au întors 3 din vacanţă. "Ne dorim de câteva luni bune..."

Ei bine, Andreea Bălan a avut parte de o vacanţă de neuitat, scrie spynews.ro. Încă de când a ajuns în aeroport, Andreea Bălan a declarat că îşi mai doreşte un copil, dar nu a vrut să dea prea multe detalii.

Citeşte şi Andreea Marin SE RESPECTĂ. Cu cât o plăteşte pe femeia care îi face CURAT şi ÎI GĂTEŞTE

"Ne bucurăm că am ajuns. Trebuia să ajungem mai devreme. Am venit cu trei avioane. (...) În fiecare ianuarie merg la soare. Ianuarie e concediu nostru, noi artiştii şi producătorii plecăm în vacanţă în ianuarie. Alegem destinaţii cât mai îndepărtate. Ne-a fost foarte dor de Ella. A fost cea mai lungă perioadă. Creşte şi începe să ne simtă lipsa. Pe la 2 ani n-o să mai putem pleca deloc. Am făcut to timpul facetime să o vedem. (...) I-am cumpărat Ellei jucării", a povestit Andreea Bălan.

"Noi ne dorim încă un copil. Nu e vorba doar de vacanţă, noi ne dorim de câteva luni bune. Nu mai e atât de uşor ca la 20 de ani", a mai spus Andreea Bălan.