Andreea Bălan, făcută praf de Horia Moculescu: Să-și vadă lungul nasului balerina

Eșecul trupei "The Humans", la semifinala Eurovision din Portugalia, i-a ațâtat pe artiștii noștri. După ce Andreea Bălan (33 de ani) a declarat că ea nu ar participa la această competiție, pe motiv că e doar pierdere de vreme, Horia Moculescu (81 de ani) îi dă o replică acidă.

"Să-și vadă lungul nasului balerina Andreea Bălan, Eurovision e un concurs de cântat, nu de dansat!", a spus Moculescu, potrivit click.ro.

Andreea Bălan a fost extrem de acidă când a făcut referire la Eurovision, însă nu la echipa care ne-a reprezentat țara, ci la modul de organizare a acestui concurs.

"Ce să fac la Eurovision?! Să mă duc să mă jurizeze generația old school și apoi să mă critice și să nu mă trimită mai departe?! E pierdere de timp. Acolo se duc oamenii care nu au ce să facă și vor să piardă timpul. Apoi ajungi în țara unde se ține Eurovision și se votează politic. Este o stupizenie și nu are nici un sens. Artiștii mari nu se duc. Cel mai nașpa este jurizarea de la noi din țară pentru că te duci acolo și vin niște oameni care nu prea au ce căuta acolo și te jurizează pe tine așa, aiurea. Și nu ajungi să reprezinți România, de fapt. Un artist de talia mea nu are ce căuta acolo", a spus Andreea Bălan într-un live pentru VIVA.

România, reprezentată anul acesta de către trupa The Humans, cu piesa "Goodbye", a ratat calificarea în finală, în urma celei de-a doua semifinale de joi. Anul trecut, România a fost reprezentată de Ilinca și Alex Florea, care s-au clasat pe locul al șaptelea. Cu doi ani în urmă, România nu a participat la Eurovision, din cauza acumulării unor datorii către EBU.

Câştigătorul Eurovision 2018. Israel a câştigat concursul Eurovision 2018, cu melodia „Toy” interpretată de Netta Barzilai. Finala concursului care s-a desfăşurat la Lisabona a fost marcată de întreruperea recitalului britanicei SuRie de un bărbat care a urcat pe scenă şi care i-a luat microfonul, dar şi de show-uri pirotehnice.