Andreea Bănică a luat o decizie şocantă. Ce le-a cerut medicilor să facă

"Nu mi-a fost ușor să iau această decizie și m-am consultat cu cei dragi din jurul meu, dar și cu specialiști în domeniu, desigur. Ani la rând m-am gândit să fac asta, dar nu am avut curaj.

Am vorbit mult cu Lucian pe tema asta, pentru că mi-a fost destul de greu să mă hotărăsc, dar mi-am luat inima în dinți și într-o zi am zis gata, hai s-o fac și pe asta! Am decis să fac acest lucru din considerente medicale. Pentru mine, indiferent de câte comentarii am primit, alunița nu a fost un complex, ba din contră, ceva ce m-a diferențiat. Era un semn din naștere de care eram mândră, dar din motive medicale mi-am făcut curaj și am îndepărtat-o." , a anunțat Andreea Bănică, pe blog.