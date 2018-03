Andreea Creţulescu, implicată într-un nou proiect media! Jurnalista schimbă radical domeniul şi acceptă o nouă provocare

S-a lansat mereusanatosi.ro, un site despre invenţii şi inovaţii în medicina. Aici găsiţi şi informatii noi despre spitale, clinici, medici şi tratamente.

"Am criticat mult, am purtat razboie cu cei care tolereaza si chiar incurajeaja GRESEALA, am aratat cu indignare bubele unui sistem imperfect. Am inteles insa ca nu e suficient sa critici, sa ceri SCHIMBARE, nu te ajuta cu nimic. Ai poate doar satisfactia stupida de a-l vedea pe Popescu schimbat cu Ionescu, dar sistemul ramane acelasi. Este nevoie sa cauti alternative, sa contruiesti. Viata m-a facut sa simpt pe propria piele "dramele sistemului medical romanesc". Desi fac presa de peste 20 de ani si ma consider un om informat, odata intrata in malaxurul sistemului mi-am dat seama ca nu inteleg nimic, ca nu stiu unde sa caut, unde sa cer ajutor, nu am inteles ce e bine si ce poate fi fatal. A fost un dus rece, care m-a determinat sa cercetez, sa invat... N-a fost usor, desi au fost momente in care mi-am zis "asta e , sterg cu buretele si uit". Am insistat si astfel am reusit sa descopar ca exista alternative, oameni minunati, ca exista performanta si inovatie in medicina. Si, culmea, poti avea acces la ea fara prea multi bani. E important doar sa stii unde sa cauti, cum sa cauti, ce sa cauti. Am strans multe informatii si pentru ca, la nivel personal, nu pot sa dau timpul inapoi, m-am gandit sa construiesc ceva prin care sa impart cu altii aceste informatii, pentru ca s-ar putea sa-i ajute", a declarat jurnalista Andreea Creţulescu.