Andreea Mantea, declaraţii surprinzătoare despre NOUL IUBIT

Andreea Mantea nu vrea să facă nicio declarație oficială referitor la viața sa sentimentală. Într-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Viva!, prezentatoarea a fost întrebată dacă în viața ei există un bărbat special, un iubit.

“Prefer să țin viața personală departe de ochii publicului”, a spus Andreea Mantea, care a recunoscut că e cât se poate de fericită cu viața pe care o are: "Sunt fericită pentru ceea ce am. Nu vreau să-l mânii pe Dumnezeu cerând tot felul de lucruri absurde. Viața mea este completă în acest moment. Am tot ce-mi trebuie și toți oamenii dragi mie alături, așa că toate celelalte sunt doar amănunte".

Vedeta a vorbit și despre cum și-ar dori să fie nunta ei: "Firește că și eu mi-am imaginat cum ar fi rochia de mireasă și cum să fie nunta. La un moment dat, mi-am dorit o nuntă cu foarte multe tradiții, pentru că avem tradiții atât de frumoase în țara noastră! Am avut momente când mi-am imaginat o nuntă la care să fim doar eu, mirele și preotul. Pe măsură ce evoluezi, lucrurile sau perspectivele se schimbă. Acum cred că uniunea dintre doi oameni este ceva atât de unic și de intim… Așa că acum mi-aș dori o nuntă cât mai intimă".