"Nu am avut probeme de sănătate. Am avut o mică problemă la un moment dat, dar să nu o exagerăm. Are omul dreptul să se mai ducă la un control. Inima mi-a dat nişte palpitaţii, dar nu a fost ceva grav. Există semne care îţi spun că uneori trebuie să laşi ritmul, să nu te stresezi atât de mult pentru lucruri care nu merită şi să ai echilibru în tot ceea ce faci", a dezvăluit Andreea Marin, potrivit cancan.ro.