Andreea Marin, într-o ipostază ŞOCANTĂ. Vedeta a apărut cu un cucui uriaş în frunte

Andreea Marin a vorbit despre ultima vizită în New York, din care s-a întors recent și, unde a fost însoțită de fetița și iubitul său.

"Am fost într-o vacanţă în trei. Nu vreau să intru în detalii. Pentru fiica mea a fost prima incursiune. A fost, de asemenea, o vacanţă foarte importantă pentru noi. Este o plăcere să văd că suntem trei prieteni şi ne simţim bine împreună. Paştele o să îl facem tot împreună, în aceeaşi formulă", a declarat vedeta.

"Zâna" a povestit cum s-a ales cu un cucui în cap, după ce a intrat în cel mai mare magazin deținut de creatorul de modă Domenico Dolce. Acesta încă nu își deschisese oficial ușile pentru oameni, dar, cum angajații erau în focul pregătirilor, era mare zarvă, Andreea Marin nu și-a dat seama unde intră și a pășit curioasă să admire totul. La un moment dat, când a vrut să iasă, ea nu a observat o vitrină în care a intrat și s-a ales cu un cucui uriaș. Bubuitura a fost atât de puternică, încât numeroși angajați i-au sărit în ajutor.

A doua zi, Andreea Marin a avut parte de o surpriză din partea celebrului designer italian: o invitație la inaugurarea magazinului, dar și o fustă extrem de specială: "Eram turist la vremea aceea, mă plimbam, pe bulevardele din New York – am intrat undeva, e o firmă foarte cunoscută… Domenico Dolce deschidea cel mai mare magazin care îi poartă numele. Încă nu era deschis, dar ușa era deschis, eu am intrat. (…). Când dau să ies, am dat cu capul într-o vitrină. În 30 de secunde aveam un cucui de forma unui ou. Eu am văzut la propriu stele verzi. (…). A venit cineva la mine, foarte îngrijorată, de altfel, cu o mulțime de întrebări: Dar stați jos, vreți un pahar cu apă? Îmi cheamă un taxi. A doua, când mă trezesc în camera de hotel cu un cadou și o invitație să vin la locul faptei".