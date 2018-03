Andrei Gheorghe a murit: Mesajul cu care s-a dezlănţuit la postul naţional de radio

Iată cuvintele grele ale lui Andrei Gheorghe, care este tatăl unei fete: „Duceți-vă dracului în pădure, duceți-vă în peșteri, violați dinozauri”. Toate aceste lucruri s-au întâmplat în direct, pe postul național de radio.

“Este pentru prima dată în istoria radioului public când, pe post, sunt folosite cuvinte jignitoare la adresa publicului ascultător. Ca urmare a acestui derapaj, cerem public suspendarea din fucție și deschiderea unor cercetari disciplinare împotriva realizatorului Alexandru Rusu, dar și a managerului Dan Preda. Alexandru Rusu i-a permis timp de 2 ore lui Andrei Gheorghe să folosească un limbaj care nu face cinste postului național de radio, iar Dan Preda a mușamalizat acest derapaj cu bună știintă!”, spun jurnaliștii de la Radio România Actualități.

Andrei Gheorghe a reacționat după cele întâmplate la radio.

“Acuma vreo trei săptămâni am acceptat invitația domnului Alexandru Rusu la o emisiune moderată de acesta între orele 23 și 02. Reacția imbecilă ne devoalează primitivismul instituției. Limbajul de asemenea. Citatul trunchiat și neinteligibil este o parte dintr-o discuție în care tradiției, cu a sa întoarcere către trecut, îi opuneam progresul ca unica alternativă viabilă, altfel am continua să trăim in peșteri.

Fățărnicie și lecții de profesionalism este ceea ce primim de la Radio România. Adică niște ratați în meserie, slugi sordide și suflete istovite care își terfelesc ascultătorii, lupta ferm pentru dreptate). Cât despre cuvintele de nedescris nu le-am prea identificat în text. Scuze domnului Rusu și domnului Preda și regrete că trebuie sa lucreze cu așa niște cretini.

Ascultați și voi seria de fonfăiți, fleoșcăiti și vorbitori cu proteza uitată la buda și gânditi-vă cum acești specialiști ronțăie anual bugete mai mari ca Pro TV-ul și Antena la un loc. Emisiuni care să spună ceva?

Spălarea de cadavre. Umor? Glume cu uac, uac, uac. Informații? Mai bine efemeride.ro. Cea mai nereformată, mai îmbătrânită in rele și mai toxică gașca din romania lucrează la stat, la radio, la TVR și la Agerpres. Specialist în media cu tulnice”, a scris Andrei Gheorghe, care este cunoscut pentru faptul că este foarte direct, pe contul său de pe o rețea de socializare.