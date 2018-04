Andrei Stoica revine în LUPTĂ. Adversar FIOROS pentru campionul mondial la KICKBOXING

Andrei Stoica revine in lupta in marile competitii de kickboxing, sportul in care a devenit campion mondial. El va lupta in Olanda, intr-un turneu piramidal, pe 13 mai. Si-a aflat adversarul dupa ce toti finalistii au trecut un test inedit: o lovitura intr-un aparat care masoara cat de puternici sunt luptatorii. In functie de rezultat, primii au putut sa isi aleaga oponentul.

Andrei Stoica, victorie în cel mai mare circuit K1 din Europa VIDEO

Andrei Stoica s-a clasat pe locul 2, urmand sa intre in ring, in primul meci, impotriva lui Horace "Boy Boy" Martin, un jamaican fioros.

"Am avut o perioadă extrem de încărcată. A trebuit să îmi recapăt masa musculară şi să fiu în cea mai bună formă. Ştiu un singur lucru: vreau să câştig", a spus Andrei Stoica.