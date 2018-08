Angajări la Banca Transilvania. Iată posturile vacante

Banca Transilvania angajează specialist servicii clienţi în mai multe oraşe.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, cel puţin trei ani experienţă în vânzări, excelente abilităţi de comunicare, atitudine pozitivă.

Detalii despre aceste locuri de muncă găsiţi în anunţurile de recrutare care pot fi accesate la acest link şi aici.



Banca Transilvania angajează pe postul de analist credite IMM.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare economice, experienţă în contabilitate, analiză financiară, creditare, ştie să lucreze la PC, e analitic, meticulos, are spirit de observaţie şi sinteză.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare pe care îl puteţi consulta la acest link.



Banca Transilvania angajează pe postul de manager relaţii clienţi POS.

Candidatul potrivit pentru acest post are minimum un an experienţă în bancă, pe un post comercial sau suport, studii superioare, cunoaşte limba engleză şi ştie să lucreze la PC. De asemenea, are abilităţi de comunicare, spirit de echipă, negociere, organizare, abilităţi tehnice, orientare spre client şi spre rezultate, capacitatea de a urmări un plan de acţiune, precum şi încadrarea în bugete şi în termene-limită.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare pe care îl puteţi accesa la acest link.

Banca Transilvania angajează economist.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii economice, cel puţin un an experienţă în domeniul bancar şi trei ani în domeniul financiar-contabil. Are excelente abilităţi de comunicare, analiză şi sinteză, cunoaşte engleza, ştie să lucreze la PC şi cunoaşte un sistem ERP. Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.

Lista completă a locurilor de muncă vacante la Banca Transilvania o puteţi accesa la acest link.