Angajări pe salarii cuprinse între 2.000 de lei şi 5.500 de lei "în mână"

O companie angajează pe postul de inginer mecanic proiectant Solidworks, pe salarii cuprinse între 2.500 de lei şi 5.500 de lei net lunar, în funcţie de experienţă.

Candidatul potrivit pentru acest post are domiciliul stabil în Bucureşti, are studii superioare tehnice, e pasionat de proiectare şi are cunoştinţe de engleză. Sunt avantajaţi la angajare candidaţii care au permis de conducere, cunoştinţe de CAD şi Solidworks.

De asemenea, candidatul potrivit pentru acest post are personalitate plăcută şi poate lucra în echipă cu supervizare minimă.

Angajatorii ofertează candidaţii cu salarii cuprinse între 2.500 de lei şi 5.500 de lei net lunar, în funcţie de experienţă, cu posibilitatea de a lucra de acasă o parte din timp.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.

O firmă de schimb valutar angajează operator pe venituri cuprinse între 2.000 de lei şi 2.500 de lei net lunar. Candidatul potrivit pentru acest post e casier bancar cu experienţă şi are cel puţin studii medii.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.

O firmă angajează inginer silvic pe salarii de 4.000 de lei net lunar. Candidatul potrivit pentru acest post are un an experienţă în domeniu şi carnet de conducere categoria B.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.