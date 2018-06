Angajări pe salarii de 3.000 de lei - 3.500 de lei pe lună. Iată oferta de muncă

O firmă angajează în echipa de management pentru poziţia de manager Achiziţii, pe salarii de 3.500 de lei net lunar.

Candidatul potrivit pentru acest post are experiență în achiziții operaționale, demonstrează capacitatea de a gîndi analitic, inovativ și creativ pentru a rezolva problemele, are o bună înțelegere a proceselor și tehnicilor de gestionare a aprovizionării, a ofertelor furnizorilor și negocierilor contractuale. Are, de asemenea, abilităţi excelente de comunicare, e excelent manager al relaţiilor cu furnizorii, e atent la detalii şi orientat spre rezolvarea problemelor.

Candidaţii interesaţi de acest post sunt ofertaţi cu salarii de 3.500 de lei net lunar, bonusuri de performanţă şi telefon de serviciu.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.

O companie angajează pe postul de Costumer Support Agent pe salarii de peste 3.000 de lei, în funcţie de experienţă.

Dacă îţi place să comunici, eşti competitiv, responsabil, punctual şi orientat către soluţii, eşti potrivit pentru acest post.

Angajatorii ofertează candidaţii interesaţi de acest post cu salarii de peste 3.000 de lei pe lună, în funcţie de experienţă, asigurare medicală la o clinică privată, bonuri de masă şi le decontează transportul.

Candidatul selectat pe acest post va fi responsabil de promovarea brand-ului şi a serviciilor companiei.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi consultat la acest link.

O firmă specializată în producţia de mobilier specializat pentru farmacii angajează inginer proiectant pe salarii de 3.000 de lei pe lună.

Candidatul potrivit pentru acest post are experienţă în proiectare, cunoaşte Autocad, Sketchup şi alte programe de proiectare, ştie să lucreze în MS Office, are cunoştinţe solide de proiectare şi vorbeşte limba engleză. E, de asemenea, serios, conştiincios, bun comunicator, are bune abilităţi de comunicare, are spirit de echipă.

Candidatul selectat pe acest post transformă în fişe de execuţie proiectele de mobilier desenate de arhitect/designer; cotează, încadrează în plăcile de material, imprimă schiţele de execuţie; comunică permanent cu echipele de producţie şi verifică performaţele acestora.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.