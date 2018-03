ANM a emis o nouă alertă meteo joi dimineaţă. Vezi zonele vizate

COD GALBEN Valabil de la : 22-03-2018 ora 8:15 până la : 22-03-2018 ora 11:00



In zona : Județul Caraş-Severin: Zorlențu Mare, Ramna, Sacu, Ocna de Fier, Obreja, Copăcele, Bocșa, Vermeș, Lupac, Brebu, Ezeriș, Caransebeș, Buchin, Reșița, Constantin Daicoviciu, Păltiniș, Fârliug, Târnova;

Județul Timiş: Lugoj, Racovița, Gavojdia, Topolovățu Mare, Darova, Victor Vlad Delamarina, Boldur, Criciova, Știuca;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : depuneri înghețate

O avertizare cod galben de ger, ninsori şi polei, care vizează, total sau parţial, 17 judeţe, va intra în vigoare joi, la ora 15.00. De joi de la ora 23.00, 14 judeţe şi Capitala vor fi sub cod portocaliu, urmând a se înregistra ninsori abundente şi viscol.