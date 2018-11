ANM a emis o nouă avertizare de COD GALBEN. Haos pe aeroporturi din cauza ceţii

UPDATE: COD GALBEN de la ora 9:00 până la ora 11:00



In zona : Județul Ialomiţa: Slobozia, Urziceni, Amara, Fierbinți-Târg, Coșereni, Gârbovi, Manasia, Grivița, Scânteia, Bărcănești, Dridu, Jilavele, Munteni-Buzău, Bărbulești, Căzănești, Ion Roată, Ciochina, Reviga, Perieți, Adâncata, Traian, Miloșești, Gheorghe Doja, Axintele, Armășești, Sălcioara, Movilița, Gheorghe Lazăr, Cocora, Alexeni, Grindu, Sinești, Ciulnița, Andrășești, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Balaciu, Roșiori, Maia, Valea Ciorii, Rădulești, Moldoveni, Albești, Colelia, Sărățeni, Buești, Drăgoești, Ciocârlia, Borănești;

Județul Giurgiu: Giurgiu, Comana, Adunații-Copăceni, Călugăreni, Vărăști, Băneasa, Frătești, Izvoarele, Hotarele, Prundu, Oinacu, Colibași, Singureni, Răsuceni, Valea Dragului, Vedea, Stănești, Daia, Putineiu, Greaca, Găujani, Malu, Toporu, Gostinari, Slobozia, Mihai Bravu, Gostinu, Schitu, Gogoșari, Herăști, Isvoarele, Stoenești;

Județul Prahova: Ciorani, Drăgănești, Sălciile, Boldești-Gradiștea;

Județul Brăila;

Județul Teleorman: Turnu Magurele, Islaz, Țigănești, Bragadiru, Poroschia, Mârzănești, Piatra, Segarcea-Vale, Furculești, Ștorobăneasa, Pietroșani, Conțești, Lunca, Cervenia, Lița, Suhaia, Bogdana, Saelele, Putineiu, Izvoarele, Seaca, Brânceni, Năsturelu, Lisa, Frumoasa, Smârdioasa, Traian, Viișoara, Uda-Clocociov, Fântânele, Dracea, Bujoru, Crângu, Răsmirești, Ciuperceni;

Județul Buzău: Pogoanele, Smeeni, Săgeata, Cochirleanca, Padina, Puiești, Ziduri, Glodeanu-Siliștea, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Gherăseni, Gălbinași, Balta Albă, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Ghergheasa, Scutelnici, Boldu, Mihăilești, Cilibia, Vâlcelele, Largu, Florica, Bălăceanu;

Județul Călăraşi: Chirnogi, Budești, Dor Mărunt, Fundulea, Lehliu Gară, Mânăstirea, Radovanu, Ulmeni, Curcani, Mitreni, Frumușani, Spanțov, Vasilați, Plătărești, Ileana, Sohatu, Lupșanu, Chiselet, Dorobanțu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Dragoș Vodă, Alexandru Odobescu, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivăț, Vlad Țepeș, Tămădău Mare, Luica, Căscioarele, Belciugatele, Vâlcelele, Frăsinet, Ulmu, Gurbănești, Nicolae Bălcescu, Oltenița;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN de la ora 9:00 până la ora 11:00

In zona : Județul Ilfov;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN de la ora 9:00 până la ora 11:00



In zona : Județul Tulcea;



Se vor semnala : ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m

In zona : Județul Suceava: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Dolhasca, Siret, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Udești, Arbore, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Zvoriștea, Todirești, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Rădășeni, Dornești, Dolhești, Moara, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Grămești, Calafindești, Drăgușeni, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Șerbăuți, Burla, Bălăceana;

Județul Bacău: zona joasă;

Județul Vrancea: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Ruginești, Garoafa, Slobozia Bradului, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Dumbrăveni, Pufești, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Golești, Ploscuțeni, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Urechești, Răstoaca, Tănăsoaia, Slobozia Ciorăști, Biliești, Bălești, Corbița, Bordești, Boghești, Nănești, Obrejița;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Neamţ: Piatra-Neamț;

Județul Iaşi: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Ceplenița, Strunga, Ion Neculce, Todirești, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Oțeleni, Mircești, Brăești, Rachițeni, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Costești, Cucuteni;

Județul Galaţi: Galați, Tecuci, Liești, Tulucești, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Tudor Vladimirescu, Ivești, Nicorești, Fundeni, Gohor, Vânători, Braniștea, Smârdan, Șendreni, Nămoloasa, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Priponești, Poiana, Movileni;



Se vor semnala : Ceață care determină scăderea vizibilității, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN de la ora 9:00 până la ora 11:00



In zona : Județul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Turceni, Tismana, Bâlteni, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Drăguțești, Scoarța, Fărcășești, Dănești, Urdari, Brănești, Telești, Ionești, Godinești, Câlnic, Ciuperceni;

Județul Dolj: Calafat, Filiași, Poiana Mare, Călărași, Ciupercenii Noi, Ostroveni, Desa, Bistreț, Brădești, Gighera, Rast, Bechet, Piscu Vechi, Ghidici, Almăj, Negoi, Seaca de Câmp, Catane, Coțofenii din Față, Măceșu de Jos, Cârna;

In zona : Județul Hunedoara: Deva, Orăștie, Simeria, Ilia, Dobra, Șoimuș, Beriu, Romos, Geoagiu, Vețel, Zam, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Turdaș, Băcia, Lăpugiu de Jos, Mărtinești, Burjuc, Cârjiți;

Județul Arad: Lipova, Ghioroc, Săvârșin, Bârzava, Conop, Păuliș, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Ususău, Bata;



Se vor semnala : Ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m

In zona : Județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Baciu, Apahida, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Cuzdrioara, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Cătina, Țaga, Vad, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Bobâlna, Cornești, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Jichișu de Jos, Ploscoș;

Județul Sălaj: Gâlgău, Ileanda, Letca, Șimișna, Poiana Blenchii, Rus, Lozna;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Nimigea, Spermezeu, Căianu Mic, Șintereag, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Negrilești, Șieu-Odorhei, Chiuza, Ciceu-Giurgești, Ciceu - Mihăiești;



In zona : Județul Alba: zona joasă;

Județul Alba: Cugir, Vințu de Jos, Pianu, Șibot, Săliștea, Blandiana;

Județul Harghita: zona joasă;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Județul Mureş: zona joasă;

Județul Sibiu: zona joasă;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat în depresiunile din județul Harghita vor fi depuneri de chiciură

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, este cod galben de ceaţă în anumite localități din judeţele Suceava, Bacău, Vrancea, Neamţ, Galaţi, Iași, Hunedoara, Arad, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud și Harghita până la ora 8.00 și în Tulcea, Ialomiţa, Brăila și Călăraşi până la ora 9.00.

Ceaţa determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Două curse aeriene care urmau să plece duminică de pe Aeroportul din Cluj au fost anulate, una a fost redirecţionată către Constanța, iar alta înregistrează întârzieri, din cauza ceţii dense. De asemenea, pe aeroportul "Henri Coandă" București nu se decolează și nici nu se aterizează, la ora transmiterii știrii, din cauza ceții, potrivit Mediafax, care citeaza reprezentanti ai Companiei Naționale Aeroporturi Bucuresti.

La această oră, 26 de județe sunt sub avertizare cod galben de ceață.

Directorul operațional al Aeroportului "Avram Iancu" din Cluj-Napoca, Iuliu Pop, a declarat că au fost anulate, duminică, o cursă către București și alta către Munchen.

De asemenea, o cursă care a plecat de dimineață către București nu a putut ateriza și a fost redirecţionată către Constanța.