Antena TV Group face angajări. Iată oferta de muncă

Antena TV Group angajează pe postul de administrator de reţea.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare în curs de finalizare sau finalizate, cu profil Automatică, Telecomunicaţii sau Electronică, are foarte bune cunoştinţe de administrare reţele Windows, cunoştinţe medii de engleză, precum şi cunoştinţe despre DHCP, DNS, Microsoft Exchange. Nu în ultimul rând, candidatul potrivit pentru acest post e dispus să lucreze în ture.

Ce atribuţii va avea candidatul selectat pe acest post:

asigură buna funcţionare a sistemelor: desktop-uri, laptop-uri, imprimante, servere;

investighează şi rezolvă problemele componentelor hardware sau software;

instalează echipamente hardware sau software, în concordanţă cu procedurile în vigoare, şi le testează funcţionalităţile.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Antena TV Group angajează pe postul de şofer. Candidatul potrivit pentru acest post a absolvit liceul sau şcoala profesională, are permis de conducere categoriile B şi C, are minimum doi ani experienţă pe un post similar. De asemenea, e serios, flexibil, prompt.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.