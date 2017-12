Anul 2018 în numerologie. Află cum îţi merge anul viitor, în funcţie de data naşterii

Anul 2018 in numerologie – Semnificatii generale

Anul 2018 in numerologie marcheaza noi inceputuri, directii noi. 2+0+1+8 = 11, iar cifra 11 are o semnificatie aparte. Este numarul tolerantei, al schimbarii si al inovatiei. Numerologii recomanda sa actionezi, sa iti setezi obiective si sa pornesti in atingerea lor.

Anul 2018 poate insemna o schimbare in viata ta daca intelegi cum actioneaza Universul.

Invata sa te si relaxezi in 2018, bucura-te de la cafea aromata, fii rabdator, asteapta ca lucrurile sa se intample, fara sa fortezi nota. Fii impaciuitor cu prietenii, rudele sau colegii. Succesul va veni daca esti atent la detalii.

Anul 2018 in numerologie – Anul rabdarii

Pentru a obtine rezultatele dorite in 2018, este recomandat sa fii onest, loial, corect. Concentreaza-te pe propriile placeri, fii creativ atat in viata de zi cu zi, cat si in dormitor, fii atent la sanatate. Ai incredere in propria ta capacitate de a depasi orice obstacol, de a fi prosper din punct de vedere financiar.

Pentru a afla cum iti va merge in 2018, adauga Numararul Universal 2 al anului 2018 la Numarul tau personal (calculat din data ta de nastere), astfel.

Exemplu

Data nasterii: 17.01.1989

1+7+0+1+1+9+8+9=36=3+6=9

9 (numarul personal) + 2 (Numar universal 2018) = 11=1+1=2

Anul 2018 in numerologie – Semnificatii in functie de data nasterii

Numar personal 1

Anul 2018 va fi anul noilor inceputuri. Un an fara evenimente majore, in care vei fi mai mult singur, cu multe griji si obstacole. Dar va fi anul in care vei invata sa mergi pe un alt drum, in care vei avea claritate in ceea ce priveste destinatia finala.

