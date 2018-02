ANUL NOU CHINEZESC 2018: Tot ce trebuie să ştii despre Anul Câinelui de Pământ. Ce e bine să faci pentru a atrage norocul

ANUL NOU CHINEZESC 2018: Vineri, 16 februarie, China va celebra începutul Noului An. Data se schimbă anual în funcție de Calendarul lunisolar Chinezesc. Fiecare an chinezesc își primește numele în funcție de zodiacul chinezesc. La fel ca zodiacul vestic, acesta este divizat în 12 secțiuni, dar fiecare secțiune este caracterizată de un animal, transmite The Independent.

Anul trecut a fost Anul Cocoșului, iar mai mult de un miliard de oameni sunt așteptate să celebreze intrarea în Noul An acum.

Ce animal zodiacal va fi sărbătorit în 2018?

Animalul zodiacal de anul acesta va fi câinele. Zodiacul chinezesc nu este bazat pe stele, în schimb acesta a fost influențat de Taoism, despre care se spune că a evoluat dintr-un basm legat de religie.

Animalele zodiacale sunt șobolanul, taurul, tigrul, iepurele, dragonul, șarpele, calul, capra, maimuța, cocoșul, câinele și porcul.

Anul 2018 este Anul Câinelui şi este sărbătorit în China, Filipine, Taiwan, Singapore, Vietnam şi alte ţări asiatice, dar şi în New York, Londra, Brisbane, Vancouver şi Sydney. În această perioadă, în China, toată lumea intră în cel mai lung concediu din an, care durează între 7 şi 12 zile. Studenţii şi elevii au o vacanţă de o lună.

Anul nou chinezesc a declanşat şi cea mai mare migraţie umană a început şi în acest an la data de 1 februarie! În 2016, agenţiile de turism chineze au înregistrat peste 2,9 miliarde de bilete cumpărate în perioada de 40 de zile cât durează Festivalul Primăverii sau trecerea într-un nou an. Perioada Chunyun (Noul An Lunar) începe cu 15 zile înainte de 16 februarie.

Statistic, 20% din populaţia planetei sărbătoreşte anul nou la 16 februarie. Trebuie menţionat că de obicei această dată nu este fixă şi pică într-una dintre zilele din intervalul 15 ianuarie şi 16 februarie. Fiecare an chinezesc, dintr-un ciclu care durează 12 ani, are un animal care îl patronează (Şobolan, Bivol, Tigru, Iepure, Dragon, Şarpe, Cal, Oaie, Maimuţă, Cocoş, Câine şi Porc).

Oamenii se pregătesc de săbătoare cu multe zile înainte de data oficială. Celebrările încep în cea de-a 23-a zi a celei de-a 12-a luni, ceea ce ar însemna că pentru noi ar fi 8 februarie.

Foarte mulți oameni își curăță casele, gest simbolic, care reprezintă uitarea trecutului. După, oamenii pun pe pereți afișe roșii cu versete poetice și imagini cu Noul An Chinezesc. Unii își decorează casele cu lanterne roșii.

În timpul ceremoniei, familiile se strâng și aprind artificii, despre care spun că le aduc noroc și avere. Copiii primesc, în general, ”bani norocoși”, în timp ce mulți pun haine noi și trimit felicitări către rude.

Totodată, foarte mulți chinez bat tobele puternic ca parte a celebrărilor festive. Mai sunt comune și dansuri cu lei și dragoni.

Sunt preparate mâncăruri speciale?

Da! De anul nou chinezesc se mănâncă găluște, pachețele de primăvară, pește și o prăjitură gelatinoasă din orez. Alte mâncăruri populare sunt fructele, tăițeii și tangyuan – biluțe dulci din orez.

Tradiţia îi obligă pe chinezi să revină la familie din orice colţ al lumii s-ar afla, exact după modelul Crăciunului la creştini. În total, de-a lungul acestui an se aşteaptă să se vândă 3 miliarde de bilete de avion, tren, vapor şi autocar. Sărbătoarea din seara de 16 februarie este o comemorare a anului care a trecut, o trecere în revistă a evenimentelor marcante.

În această perioadă sunt detonate peste 12 miliarde de artificii de mici sau mari dimensiuni, fiind una dintre cele mai mari sărbători pirotehnice din timpul anului. O altă asemănare cu sărbătoarea Crăciunului este reprezentată şi cromatica specifică: roşu, verde şi alb. În această perioadă se fac multe cadouri, majoritatea cu un caracter simbolic. Urarea tradiţională este „Guo Nian Hao” care înseamnă „Un An nou fericit!”. „Nian” este în mitologia populară un monstru care scurtează vieţile şi mănâncă pruncii, dar care se sperie de pocnitori, de artificii şi de culoarea roşie. În această perioadă în China se vând peste două miliarde de articole vestimentare, pentru că în noaptea de Anul Nou toată lumea trebuie să fie îmbrăcată cu ceva nou. La masa dintre ani se consumă prăjituri din orez, peşte şi gogoloaşe de orez cu verdeţuri. Bunicii le dăruiesc nepoţilor plicuri cu bani pentru a avea noroc în noul an şi bogăţie.

Legenda Zodiacului

Împăratul de Jad (n.r. zeitatea supremă în taoism) a decis că animalele trebuie să intre într-un calendar, însă doar primele 12 care vor ajunge la palat. Bivolul a ajuns primul, iar şobolanul a fost al doilea pentru că se suise pe spinarea bivolului sperând ca la poartă să i se suie pe bot şi să fie primul. Dar nu a reuşit. Pe vremea aceea, Pisica şi Şobolanul erau prieteni. Pisica l-a rugat pe Şobolan să o trezească în ziua prezentării la palat, dar Şobolanul nu a făcut-o. De atunci, Pisica mănâncă Şobolani şi de aceea nu e în calendar. Tigrul a ajuns al treilea, Iepurele al patrulea şi Dragonul al cincilea. Câinele a fost retrogradat pe locul 11 pentru că în timpul cursei a încercat să-l muşte pe Iepure. De aceea, ordinea ultimelor şapte a rămas timp de milenii: Şarpe, Cal, Oaie, Maimuţă, Cocoş, Câine şi Porc.