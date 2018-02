Anunţ important despre alocaţiile copiilor. Ce s-a întâmplat în luna ianuarie

În prima lună a acestui an, peste 3,655 milioane de copii au beneficiat de acest ajutor social. Cei mai mulţi beneficiari erau înregistraţi în Bucureşti - 322.127 şi în judeţele Iaşi - 179.123, Suceava - 139.015 şi Bacău - 132.065.



La finele lunii ianuarie, erau suspendaţi de la plată 145.768 beneficiari, cei mai mulţi din Bucureşti - 10.384, Iaşi - 7.838, Suceava - 7.450 şi Timiş - 6.135.



În plus, în perioada menţionată au fost efectuate alte plăţi (restanţe, reluări în plată, plăţi neachitate, corecţii etc) în contul acestui beneficiu în sumă de 13,242 milioane lei.



Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările realizate anterior lunii iunie 2015, a prevăzut că, pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului care este încadrat într-un grad de handicap, alocaţia de stat se acordă în cuantum de 200 lei/lună/copil. Începând din iunie 2015, conform Legii nr. 125/2015 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cuantumul alocaţiei pentru copiii care nu au un handicap şi au vârsta mai mare de 2 ani a devenit 84 lei, iar cuantumul alocaţiei de stat pentru copilul încadrat într-un grad de handicap a devenit 200 lei.