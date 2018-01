ANUNŢ MACABRU al unei firme de pompe funebre din ROMÂNIA

Ioan Popa, primarul Resitei, vrea sa ia masuri in acest sens, nemultumit ca in oras sunt amplasate ilegal peste 5000 de reclame cu oferte de tipul "Sicrie la oferta, doi plus unul gratis".

"Aceste reclame nu numai că sunt amplasate ilegal, unele dintre ele pun chiar în pericol viaţa trecătorilor, iar aspectul oraşului te duce cu gândul la unul medieval”, a declarat Ioan Popa.

Acesta a prezentat fotografii realizate pe teren, în Complexul Comercial „Victoria”, unde a constatat că se face reclamă coroanelor mortuare: "Sicrie la ofertă, doi plus unul gratis! Așa am ajuns? Să ajungem să ne dorim să mai moară cineva pentru a prinde un sicriu gratis?!".