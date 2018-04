Anunţul care I-A ŞOCAT pe fanii EXATLON ROMANIA. "Nu o sa se mai difuzeze emisiunea, iar Giani, Ionuţ şi Stefan..."

Autorul postaruii sustinea ca Giani, Ionut si Stefan ar urma sa paraseasca EXATLON ROMANIA.

Exatlon 2 aprilie. Idilă la Exatlon. Au dormit amândoi şi colegii au intrat la bănuieli. "Gata, suntem împreună"

"Of, am o veste rea... Nu o sa se mai difuzeze Exatlon am auzit si chiar este adevar si ca Giani, Ionut si Stefan o sa paraseasca echipa!", este mesajul care i-a speriat pe fani.

CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018: Cum va pierde Giani Kiriţă premiul de 100.000 de euro. Dezvăluiri din culise

Din fericire, totul a fost doar o pacaleala de 1 aprilie facuta pe unul dintre grupurile EXATLON ROMANIA.