Apetit sexual scăzut la bărbaţi, sfaturi pentru a rezolva problema

Daca la inceputul relatiei si casniciei, barbatii, in general, au un apetit sexual foarte ridicat, lucrurile s-au schimbat intre timp. Inainte, chiar si dupa o zi grea de munca apetitul sexual era atat de ridicat incat abia asteptau sa ajunga acasa si sa-ti duca sotia in dormitor, iar acum in ciuda tuturor straduintelor acesteia, prefera sa petreaca timpul liber in fata televizorului cu o sticla de bere in mana. Daca ii intrebi, nici ei nu stiu care este cauza si, evident, ce ar trebui sa faca.