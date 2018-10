Aproape o jumătate de milion de copii, cu cel puţin un părinte român, s-au născut peste graniţe în ultimii 10 ani

Datele oficiale arată că am ajuns inclusiv în Madagascar, Costa Rica, Belize ori Laos. Şi totuşi, cei mai mulţi copii români sunt în Italia şi Spania.

Italia conduce în clasament cu cei mai mulţi copii care au cel puţin un părinte cetăţean român - aproape 145.000, din 2007 şi până acum, potrivit datelor Ministerului de Interne. Urmează Spania, cu 82.000 de copii, Republica Moldova - cu peste 71.000, şi Marea Britanie, cu 40.000.

În total, în întreaga lume, sunt 483.250 de copii şi practic, nu există țară în care românii să nu fi ajuns, inclusiv la maternitate, scrie stirileprotv.ro.

De exemplu, în însorita Costa Rica, din America Centrală, s-au născut din 2007 şi până acum 9 copii care au cel puţin un părinte român. În îndepărtatul Madagascar, din Oceanul Indian, sunt 3. Tot câte trei copii au fost înregistraţi şi în alte destinaţii în care rar ajung europeni - precum Haiti, Honduras, Insulele Virgine Americane sau Malawi. În Insulele Mariane de Nord, Macao, Kargazstan, Puerto Rico, Salvador, Nepal, Grenada - sunt câte 2 copii. Iar în Djibouti, Nicaragua, Saint Lucia, Surinam, Seychelles şi în Uzbekistan, Laos - câte unul.

Naşterea unui copil într-un stat nu îi asigură acestuia şi cetățenia acelei țări. În Europa, regula generală este că cetăţenia să fie dobândită prin ″dreptul sângelui″⁣, adică nou-născutul primeşte cetăţenia părintelui, indiferent de locul naşterii. Dacă ambii părinţi sunt români, copilul are cetăţenie română, indiferent de teritoriul unde a fost născut.

Un copil din părinţi români, născut în Spania, poate să obţină cetăţenie spaniolă dacă a locuit în Peninsulă Iberică cel puţin un an, fără întrerupere, iar părinţii solicită cetăţenia la biroul de stare civilă de care aparţin. Obţine cetăţenie şi dacă unul dintre părinţi este spaniol.

În Franţa, un minor născut pe teritoriu francez, care face dovada că a locuit acolo cel puţin cinci ani, începând cu vârsta de 11 ani, poate să ceară obţinerea cetăţeniei. În Italia, se poate obţine cetăţenie după 3 ani în cazul străinilor născuţi acolo.

Potrivit celor mai recente date CIA, aproximativ 30 de state, adică 20% din total, au legi prin care le este acordată în mod automat cetăţenie celor născuţi pe teritoriile lor. Cele mai multe sunt țări de pe continentul american, precum Panama, Peru, Argentina, dar și state insulare, ca Fiji și Jamaica.

LISTA COMPLETĂ A ȚĂRILOR CARE ACORDĂ CETĂȚENIE LA NAȘTERE

1 Antigua and Barbuda

2 Argentina

3 Barbados

4 Belize

5 Bolivia

6 Brazil

7 Canada

8 Chile

9 Cuba

10 Dominica

11 Ecuador

12 El Salvador

13 Fiji

14 Grenada

15 Guatemala

16 Guyana

17 Honduras

18 Jamaica

19 Mexico

20 Nicaragua

21 Panama

22 Paraguay

23 Peru

24 Saint Kitts and Nevis

25 Saint Lucia

26 Saint Vincent and the Grenadines

27 Trinidad and Tobago

28 United States

29 Uruguay

30 Venezuela