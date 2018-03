Are 59 de copii, iar alţi 7 sunt pe drum. Nevasta nu ştie nimic. Cum a reuşit bărbatul această performanţă

Acest barbat a lasat gravide atatea femei, fara stirea nevestei. Ba mai mult, nici n-are de gand sa-i spuna. "Este un secret pe care il voi lua cu mine in mormant", a declarat barbatul, sub protectia anonimatului.

Barbatul nu are niciun fel de remuscare. Nu regreta si nici nu vrea sa se opreasca. El a dezvaluit totul, sub protectia anonimatului, intr-un documentar BBC. "Motivul pentru care am hotarat sa fac acest lucru a fost dorinta de a ajuta cuplurile de lesbiene sa aiba copii. Stiu ca exista clinici de inseminare artificiala, dar au niste preturi piperate, zic eu.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.