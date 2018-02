Are gustul intepator si te fereste de multe boli. Afla 10 beneficii ale plantei-minune

Iata 10 beneficii ale ghimbirului.



1. Tratament impotriva cancerului ovarian



Ghimbirul poate fi o arma eficienta in tratarea cancerului ovarian. Potrivit unui studiu realizat la Universitatea din Michigan, anumiti compusi ai ghimbirului distrug celulele canceroase dezvoltate in ovare.



2. Previne cancerul de colon



Aceasta este concluzia unei cercetari a Universitatii din Minnesota, care a scos la iveala faptul va ghimbirul incetineste cresterea celulelor canceroase din colon.



3. Solutie impotriva starilor de rau de dimineata



Ghimbirul este la fel de eficace precum vitamina B6 in tratarea raului de dimineata.



4. Remediu pentru ameteala



S-a descoperit ca ghibirul poate fi o solutie impotriva ametelilor.



