Arta de a mângâia

Atingerea spune totul despre tine

Daca Tantra este arta de a trai plenar si constient, iar atingerea este unul dintre mijloacele fundamentale de comunicare, putem spune ca atingerea tantrica este acea mangaiere care vine din inima. Atingerile din inima au puterea de a vindeca, de a trezi, si permit aparitia unei fuziuni si comunicari profunde. Atingerea tantrica, sfanta mangaiere, este o modalitate de a comunica deplin constient cu fiinta iubita, cu tot sufletul. Mangaierile presupun intotdeauna sinceritate, respect, armonie, iubire.

Este vorba de a comunica tot ceea ce simtim si a experimenta prin intermediul limbajului trupului. Desi de obicei atingem cu ajutorul palmelor (si este bine asa, deoarece circa o treime dintre cei 5 milioane de receptori senzitivi de pe suprafata pielii noastre se afla in palme), putem atinge de asemenea cu orice alta parte a corpului. Mangaierile trebuie intotdeauna sa fie pline de iubire, pentru ca doar astfel este posibila aparitia unor fenomene extraordinare: vindecari, treziri ale energiei Kundalini, senzatii coplesitoare de placere si fericire, sublimarea energiilor de-a lungul coloanei vertebrale, catre centrii superiori de forta, o mai mare rafinare si elevare a fiintei.

Tantra te invata sa fii mereu constient

Am auzit de multe ori vorbindu-se despre Tantra. Arta a amorului oriental, initieri in tehnici sexuale secrete, toate definitiile pe care le-am aflat pana acum s-au referit la un mod sublim de a face dragoste. Insa Tantra inseamna mult mai mult. Este o stiinta care masoara pulsul vietii, care spiritualizeaza tot ce traim.

Tantra este experienta de a fi in permanenta constient, treaz, viu cu adevarat. Este pamantul, apa, focul, aerul, barbatul si femeia, lumina si intunericul intr-o misterioasa comuniune. Indiferent ca ne aflam in mijlocul unei discutii, ca ne plimbam in natura, ca meditam, ca facem dragoste, Tantra inseamna intotdeauna a fi constient de clipa prezenta. Aprofundand tehnicile specificate, ea ne invata cum sa traim pe deplin in prezent si sa ne bucuram de fiecare clipa. Prin ea obtinem nu doar controlul deplin al energiilor corpului, ci de asemenea ne arata modul de a trai mereu in inima, clipa de clipa, pana si in cele mai marunte actiuni.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.