Artificiile de Revelion: Reguli pentru părinţi să ţină copiii în siguranţă

Din capul locului trebuie sa stii ca cel mai sigur mod de a te bucura de artificii si de a-ti proteja familia de pericole este sa lasi spectacolele luminoase pe seama profesionistilor. Decat sa risti incidente serioase, mai bine mergi cu copiii la concertul de Revelion organizat in oras, unde cu siguranta va fi si un foc impresionant de artificii. In cazul in care vrei totusi sa cumperi artificii pentru acasa, asigura-te ca sunt legale (trebuie sa fie inscriptionate in limba romana, cu modul de folosire si termenul de valabilitate, iar comerciantul sa aiba acte care fac dovada provenientei lor) si ca le depozitezi intr-un loc uscat si racoros pana la momentul folosirii.

Potrivit legii, persoanele fizice pot cumpara, detine si folosi doar articole pirotehnice din categoriile I si P1, si anume: stelute, lumanari scanteietoare, jerbe cu scantei, mini-sori, inele de foc sau sateliti, toate etichetate. Aceste categorii sunt stabilite in functie de gradul de periculozitate, iar obiectele pirotehnice de tipul I si P1 sunt cele mai sigure si permise de lege. Nu sunt permise pocnitorile, petardele si „obiectele zburatoare luminoase". Daca te-ai decis sa cumperi artificii ca sa le oferi micutilor un spectacol de neuitat, ai grija sa-i supraveghezi atent in timp ce privesc artificiile aprinse de tine si nu ii lasa sa se joace cu ele sub nicio forma.

Ce pericole exista?

De multe ori, persoanele ranite accidental din cauza artificiilor nu sunt neaparat cele care le aprind, ci spectatori nevinovati aflati in preajma lor. Ca parinte, e foarte important sa-ti protejezi copiii si sa nu ii lasi sa stea prea aproape de artificiile aprinse. Pe langa faptul ca artificiile prezinta un risc de incendiu, atunci cand sunt folosite necorespunzator ele pot exploda in mod gresit, provocand arsuri pe maini si fata. Oricat de experimentat ai fi, esti in pericol sa te ranesti si sa-i ranesti si pe altii, asa ca atentia e cuvantul de ordine.

Artificiile indreptate spre alte persoane in momentul aprinderii, din neatentie sau dintr-un spirit de gluma prost inteles, pot cauza accidente grave, dintre care cele mai periculoase sunt ranile la ochi. Au existat numeroase situatii in care artificiile folosite gresit au dus la orbire sau la pierderea degetelor in urma exploziilor accidentale.

