ĂSTA este cel mai mare contract de sponsorizare din ISTORIA SPORTULUI. Echipa DE FOTBAL care va încasa 1,1 MILIARDE DE EURO

Suma de 110 milioane de euro pe an reprezintă mai mult decât dublul actualei înţelegeri, de 52 de milioane de euro pe an. Suma poate ajunge la 150 de milioane pe an, în funcţie de anumite clauze de performanţă!

Acesta va fi cel mai mare contract de marketing din sportul mondial.

Real Madrid şi Adidas colaborează neîntrerupt din 1998, după ce au mai făcut-o între 1981 şi 1986. Madrilenii au mai colaborat cu Hummel, până în 1994, şi Kelme, până în 1998.