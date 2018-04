ASTRA - STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT TELEKOM SPORT STREAMING: Presiune pe Dică, Becali a venit în vestiar

ASTRA - STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. Partida de la Giurgiu, de luni seară, care va începe la ora 20:45, și care va fi ÎN DIRECT la Digi Sport 1, este una extrem de importantă pentru roș-albaștri, care sunt condamnați să câștige pentru a reveni pe primul loc, la distanță de două puncte de CFR Cluj. Ardelenii au obținut o victorie importantă în fieful campioanei, scor 1-2, astfel că lupta pentru cununa cu lauri se anunță una extrem de importantă.

ASTRA - STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT

Gruparea giurgiuveană a fost ”resetată” după ce Edi Iordănescu a fost înlocuit cu Gigi Mulţescu. În aceste condiţii, FCSB va avea un meci greu la Giurgiu, luni seara, de la ora 20:45, în direct pe Telekom Sport 1. CFR Cluj a urcat pe primul loc după victoria cu Viitorul, iar trupa lui Dică are acum şansa să revină în fotoliul de lider.

ASTRA - STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. Echipele probabile:

Astra (4-2-3-1): Iliev – Belu, Polczak, Erico, A. Stan – Mrzljak, Dandea – Balaure, Seto, Stan – L. Buş

FCSB (4-2-3-1): Bălgrădean - R. Benzar, Planic, Bălaşa, Momcilovic - Pintilii, Nedelcu - Man, Budescu, Fl. Tănase - Gnohere

Noul antrenor al Astrei, Gheorghe Mulţescu, a debutat cum nu se putea mai bine. A plecat neînvins de pe terenul CFR-ului, 1-1 Cu el pe teren, Astra a arătat foarte bine în defensivă, iar jucătorii au fost mult mai motivaţi. Probabil, patronul a venit cu banii promişi pentru calificarea în play-off. Înainte de remiza din Gruia, Astra avea o serie de trei înfrângeri consecutive, care i-au fost fatale lui Edi Iordănescu. Astra nu prea remizează pe teren propiu, doar un astfel de rezultat în ultimele 10 meciuri de la Giurgiu.

După primele cinci etape disputate în play-off, Viitorul este pe locul 4, cu 29 de puncte. CFR e lider (39 de puncte), dar poate fi depășită de FCSB, care are 38 de puncte, dar și un meci mai puțin disputat.

Pintilii va reveni în primul 11 după ce şi-a ispăşit cele două etape de suspendare, după ”roşul” încasat în meciul cu CFR Cluj. Budescu va fi titular, în ciuda faptului că i-a atacat în presă pe Becali şi pe Dică pentru faptul că a fost scos la pauză în meciul cu CSU Craiova. La mijlocul săptămânii, cei trei au avut o discuţie şi s-au împăcat. Cristi Tănase are un necaz în familie şi a fost învoit de Nicolae Dică.

ASTRA - STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. După umilinţa cu Hermannstadt din sferturile Cupei României, FCSB a avut evoluţii excelente, bifând trei victorii şi înregistrând un egal în play-off. FCSB are rezultate modeste pe teren străin: doar o victorie în ultimele 5 meciuri 2-1 cu Gaz Metan.

Nicolae Dică (37 de ani) are din nou probleme de efectiv înaintea partidei de la Giurgiu. Denis Alibec(27 de ani), ”șeptarul” roș-albaștrilor, a fost lovit de un coleg la un joc-școală disputat în timpul antrenamentului de duminică dimineață și a rămas întins pe gazon, acuzând dureri la piciorul stâng, în zona gleznei. Lângă el au venit imediat oamenii din staff-ul medical. După intervenția lor, Alibec s-a ridicat cu greu și a reintrat la joc, dar durerile nu i-au dat pace și a fost nevoit să părăsească antrenamentul. Nu pare să aibă ceva grav, dar numai un control medical va putea oferi un verdict clar în privința lui. În absența lui, Eddy Harlem Gnohere (30 de ani) este pregătit să fie titular.

Și Filipe Teixeira (37 de ani) are șanse mici să joace cu Astra. Nu s-a pregătit deloc. La capitolul ”emoții” a fost trecut și Găman, pentru că și el a ieșit din antrenament din cauza unor probleme medicale. ”Teixeira are niște probleme la stomac astăzi, din ce am înțeles și au ieșit din antrenament acum Găman și Denis Alibec. Voi vedea dacă va fi ok pentru mâine. Alibec s-a lovit acum, la antrenament, dar sper să nu fie ceva foarte grav”, a spus Nicolae Dică.

"Gnohere s-a antrenat cu echipa în ultima săptămână, a făcut toate antrenamentele și este ok din punctul ăsta de vedere", a mai spus antrenorul de la FCSB.

Totuși, Dică este fericit că poate conta din nou pe Mihai Pintilii (33 de ani), revenit după suspendarea de două etape, ca urmare a ”roșului” primit în meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, din Gruia. În plus, titular va fi și Constantin Budescu (29 de ani), în ciuda ieșirii nervoase pe care jucătorul a avut-o la finalul partidei cu CS U Craiova, scor 2-0, din etapa trecută.

"De ce să nu fie Budescu titular? Nu cred că se poate face comparație între ce a declarat Budescu și ce a declarat Băluță. Fiecare club își face strategia lui, decide cum să facă. Budi oricum regretă ceea ce a spus după meciul cu Craiova", a mai spus antrenorul de la FCSB.

ASTRA - STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. Mulțescu, doar trei victorii, în 13 partide

Misiunea roș-albaștrilor nu va fi deloc ușoară, chiar dacă statistica este de partea lor. De când s-a apucat de antrenorat, Mulțescu nu a obținut decât trei victorii în fața roș-albaștrilor, indiferent de echipa pe care a pregătit-o. Primul succes a fost consemnat acum 28 de ani, mai exact în sezonul 1990-1991, atunci când Dinamo, cu Gigi Mulțescu pe bancă, învingea marea rivală din Ghencea cu 1-0. Apoi, după 17 ani, Mulțescu a bifat și al doilea succes contra Stelei, de data aceasta de pe banca celor de la U Cluj. După alte două sezoane, 2009-2010, Mulțescu a mai îngenunchiat o dată gruparea lui Gigi Becali, chiar în fieful roș-albaștrilor, de la ”cârma” Ceahlăului. De atunci au mai trecut alți opt ani în care actualul tehnician al Astrei nu a mai izbutit să se bucure de un succes contra Stelei. Asta, în ciuda faptului că în sezonul 2016-2017, când o pregătea pe CS U Craiova a jucat de patru ori contra celor de la FCSB, toate întâlnirile fiind câștigate de roș-albaștri.

ASTRA - STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. Marea problemă a lui Dică

FCSB mai are de disputat șase partide în actulul sezon al Ligii 1, așa că roș-albaștrii nu mai trebuie să facă pași greșiți pentru a-și asigura cununa cu lauri. Nicolae Dică (37 de ani) este conștient de presiunea exercitată asupra jucătorilor săi și a spus ce obiectiv și-a propus pentru a-și asigura titlul mult dorit.

Întrebat dacă echipa sa are forța de a câștiga toate partidele până la final, tehnicianul a replicat: ”Nu știu ce să spun în acest moment, dacă vom putea câștiga tot. Clar este că avem partide foarte grele pe care normal că mi-aș dori să le câștigăm. Dar, nu știu dacă vom putea și reuși acest lucru.

Cred că aceste patru etape, primele care vor urma, sunt foarte importante pentru noi. Dacă vom reuși să câștigăm cele patru jocuri pe care le avem acum, atunci în proporție mare ne putem asigura campionatul”, a spus Dică, în cadrul unei conferințe de presă.

ASTRA - STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. Vizită-fulger a lui Gigi Becali în vestiar

Patronul de la FCSB, Gigi Becali, s-a ținut de cuvânt și a mers în cantonamentul echipei în această săptămână. Omul de afaceri pune mare preț pe câștigarea titlului în acest sezon, iar unul dintre jucătorii lui Dică a dezvăluit o parte din discursul finanțatorului.

În acest moment, înaintea etapei a 5-a din play-off, FCSB e lider în Liga 1, cu 38 de puncte, cu două mai mult decât CFR Cluj, a doua clasată. Becali face totul pentru a-i ține pe jucători concentrați pe acest final de sezon și încearcă să îi "țină în priză".

"Tensiune nu are de ce să fie, pentru că rezultatele au fost bune. Ne-am antrenat foarte bine, atmosfera este foarte bună. Patronul a fost la noi în această săptămână. Ne-a spus că îşi doreşte foarte mult să câştigăm campionatul și că tot ce facem trebuie să facem la maximum", a spus Lucian Filip, la conferința de presă de duminică.

ASTRA - STEAUA (FCSB) LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT Ce meciuri mai au de jucat FCSB şi CFR

FCSB

Astra (deplasare)

Viitorul (deplasare)

CFR (acasă)

CSM Iaşi (deplasare)

CS U Craiova (deplasare)

Astra (acasă)

CFR

Viitorul (deplasare), scor 1- 2 VIDEO

Iaşi (deplasare)

FCSB (deplasare)

CS U Craiova (acasă)

Astra (deplasare)

Viitorul (acasă)