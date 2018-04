Astrolog Andreea Dincă. Mână largă sau cumpătat? Cât noroc ai la bani, în funcţie de zodie

Harta personala arata abilitatile si potentialul fiecaruia de a face si gestiona banii, daca iti este mai bine sa lucrezi pe cont propriu sau sa te angajezi intr-o companie.

Unii au mare noroc de reusita financiara in timp ce altii se chinuie cu plata facturilor, scrie astrologie.acasa.ro. Sunt persoane foarte cheltuitoare, care cumpara impulsiv lucruri de care nu au nevoie dar si persoane care se gandesc mereu sa se puna la adapost pentru zilele ploioase, totodata unii investesc cu usurinta, altii fug de riscuri. Exista semne zodiacale care probabil, sunt binecuvantate sa atinga succesul material, usor si sigur.

Citeşte şi Femeia din zodiac care va câştiga o sumă uriaşă de bani în luna aprilie

Iata cum abordeaza fiecare semn zodiacal aspectele legate de partea financiara:

Berbec

Berbecul este semnul zodiacal indraznet, ambitios si competitiv, plin de entuziasm, care accepta cu usurinta orice provocare, determinat si curajos, se arunca usor in tot felul de investitii riscante. Munceste mult, spirit initiator, foarte bun conducator, simte nevoia sigurantei financiare. Spontan, incapatanat, poate pierde multe oferte, contracte din cauza orgoliului. Starea financiara este oscilanta, deoarece este foarte cheltuilor. Fara achizitii impulsive! Sa invete sa economiseasca!

Taur

Pentru zodia Taur banii sunt foarte importanti, stabilitatea financiara este ceea ce il motiveaza, astfel planifica din timp bugetul si economiseste pentru zile negre. Responsabil si practic, nu face cheltuieli inutile, detine gustul pentru lux, cumpara numai lucruri scumpe, deosebite, frumoase. Poate lucra ani la rand in acelasi loc de munca, dar este atras si de investitii care sa-l faca bogat rapid. Munceste din greu insa nu lasa dorinta de imbogatire sa te indeparteze de cei dragi!

Gemeni

Aceasta zodie este inteligenta, creativa, spontana, stie sa profite de schimbarile ce au loc in piata, are capacitatea de a elabora planuri ingenioase pentru diverse afaceri si investitii, lucreaza foarte bine in echipa. Isi doreste sa-si castige libertatea financiara, este multi-talentat in a face bani insa trebuie sa invete cum sa ii gestioneze, deoarece cheltuie mult pe nimicuri. Foarte generos, atunci cand are multi bani imparte si celor apropiati. Este necesar sa invete sa economiseasca!

Rac

Racul este econom si se gandeste in primul rand la siguranta financiara a familiei sale. Este foarte atras de investitii in domeniul imobiliar si poate avea castiguri fabuloase daca se implica si se dedica acestei sfere de activitate. Investitor prudent, nu se arunca intr-o afacere pana nu isi face bine temele, se gandeste mereu pe termen lung. Stie sa-si gestioneze resursele materiale insa trebuie sa se rasfete din cand in cand si sa isi cumpere lucrurile pe care si le doreste!

Leu

Leul atrage bogatia si situatiile favorabile pentru a ajunge in fruntea clasamentului. Este conducator innascut, foloseste strategii creative, bun organizator, ambitios, competitiv, muncitor si hotarat sa reusesca. Castiga bine, investeste inteligent insa economisirea banilor este o mare provocare, deoarece este cheltuitor, daruieste tuturor din ceea ce are si se simte cel mai fericit cand cumpara lucruri scumpe, extravagante. Traieste viata ca un rege insa ai grija sa pui si deoparte!

Fecioara

Cel mai muncitoar semn din tot zodiacul, perseverant, disciplinat, meticulos si rabdator. Prudenta si practica, este important pentru Fecioara sa aiba economisita o suma de bani pentru diverse urgente. Pastreaza mult timp acelasi loc de munca, iar atunci cand vrea sa investeasca se informeaza si face o cercetare, analiza atenta. Nu este foarte cheltuitoare, fiind destul de pretentioasa gaseste greu ceea ce vrea sa cumpere. Se ingrijoreaza prea mult in privinta finantelor!

Balanta

Acesta zodie trebuie sa invete echilibrul si in sectorul financiar. Este destul de nehotarata si usor de influentat, diplomata, lucreaza bine in echipa si atrage destul norocul de partea ei. Este foarte atrasa de lucrurile scumpe si poate face achizitii impulsiv, precum haine scumpe, bijuterii, opere de arta, nu poate rezista frumosului si luxului. Evita sa mergi numai in locuri exclusiviste si cere sfatul unui consilier financiar. Cu putin ajutor economiseste si face si investitii bune.

Scorpion

Aceasta zodie este asociata cu banii si puterea. Foarte competitiv, plin de resurse, intelept, autodidact, tinde sa faca bani cu usurinta, are acces si la banii altora, de cele mai multe ori primeste mosteniri, cadouri scumpe, oportunitati de avansare, zestre etc. Nu ii place sa risipeasca banii si strange de-a lungul vietii multe proprietati, terenuri, bunuri de valoare, sume mari de bani. Investeste in afaceri care nu implica riscuri, actioneaza dupa instinct. Mai cheltuie si tu, din cand in cand!

Sagetator

Acest semn zodiacal este optimist, deschis, cel mai norocos si poate castiga usor bani din pariuri sau alte jocuri de noroc. Nu se ingrijoreaza in privinta resurselor financiare, deoarece gaseste mereu solutii problemelor cu resursele materiale. Aventuros, o mare parte din bani o cheltuie pe calatorii. Bun afacerist, daca lucreaza pentru altcineva schimba des locul de munca, nu reuseste sa economiseasca, poate sa-si faca datorii, trebuie sa invete sa se tina de planurile sale de gestionare a banilor!

Capricorn

Ambitios, responsabil, disciplinat si concentrat spre obtinerea sigurantei financiare. Foarte muncitor, rabdator, bun organizator si excelent conducator, reuseste sa se faca remarcat la locul de munca si sa profite de toate oportunitatile. Este atras de investitii pe termen lung, planifica atent viitorul, stie foarte bine sa gestioneze banii, insa trebuie sa gaseasca un echilibru intre cheltuieli si economii. Cheltuielile reflecta succesul sau financiar, atras de articole de inalta calitate!

Varsator

Cel mai imprevizibil semn zodiacal, independent, dinamic, extrem de creativ, indreptat catre progres, adora schimbarile si originalitatea. Are un stil unic de a-si gestiona finantele, nu acorda prea multa atentie economiilor. Atras de investitii in tehnologie, care pot parea riscante. Obtine venituri frumoase si are sansa de avansare si prosperitate. Doneaza sau cheltuie pe diverse articole unice, extravagante. Incearca sa economisesti un pic si nu mai folosesti in exces cartea de credit!

Pesti

Acest semn zodiacal este impartit in doua, o parte preocupata de a avea reusita financiara, o parte visatoare, fara a avea grija zilei de maine. Capabil sa castige foarte multi bani daca este disciplinat si determinat sa atinga succesul, isi foloseste energia si creativitatea pentru a face si a cheltui banii. In general, este un angajat muncitor, plin de imaginatie, inteligent, loial. Cereti sfaturi inainte de a investii. Incercati sa va gasiti echilibrul si sa nu faceti achizitii de care nu aveti nevoie!