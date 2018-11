Asztalos Csaba, CNCD: Declaraţiile lui Ilan Laufer sunt extrem de grave, trebuie lămurite

"Eu nu pot să mă antepronunţ, în schimb ce pot să vă spun este că (...) acuzaţiile sunt extrem-extrem de grave, în primul rând pentru că vizează persoana care se află în cea mai înaltă funcţie din stat şi sunt realizate de o persoană publică, în sensul că are o vizibilitate publică şi la o oră de vârf, mediatizat foarte mult. Nu putem să bagatelizăm astfel de subiecte, cum sunt cele de antisemitism, nazism, sunt declaraţii extrem de grave care trebuiesc a fi lămurite în spaţiul public", a declarat Asztalos Csaba, pentru Agerpres.

Întrebat dacă CNCD se va autosesiza în legătură cu respectivele declaraţii, el a precizat că procedural nu se poate face acest lucru, dar Ilan Laufer are dreptul să depună o plângere.

"Nu ne-am autosesizat şi nici nu ne vom autosesiza, pentru că nu avem această posibilitate procedural, în sensul în care nu putem să ne substituim unei persoane fizice în mod individual, adică domnului Ilan Laufer, în dreptul acestuia să depună o plângere. Dacă era vorba de o comunitate, acolo puteam face o autosesizare, adică era vorba de un grup de persoane. Dar domnul Laufer sigur are acest drept să depună o plângere", a explicat Asztalos Csaba.

Ilan Laufer a afirmat marţi seara, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, că refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a semna decretul pentru numirea sa în funcţia de ministru al Dezvoltării Regionale ar reprezenta "un nou act de antisemitism".

"Astăzi, în anul 2018, am fost respins de către preşedintele României, Klaus Iohannis. Sunt îngrijorat de motivele reale care au stat la baza respingerii mele, atunci când m-a refuzat în funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării, fără să motiveze această decizie, ceea ce este neconstituţional. Consider că refuzul preşedintelui Iohannis, în ceea ce mă priveşte, este un nou act de antisemitism şi vreau să atrag atenţia asupra fenomenului neîncetat de antisemitism pe care l-a demonstrat în ultimul an preşedintele Klaus Iohannis. Aşa cum se ştie, domnul Iohannis a avut mai multe ieşiri împotriva evreilor şi declaraţii antisemite. A refuzat şi blocat numirea unui ambasador în Israel, dorind pe această cale să saboteze relaţia dintre România şi Israel. Totodată, vă pot spune că a contribuit inclusiv la sabotarea şedinţei de guvern comune care trebuia să aibă loc între Guvernul israelian şi cel român", a spus Laufer.

Fostul ministru a mai precizat că va face o plângere la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, apreciind că refuzul preşedintelui Iohannis reprezintă "o atitudine clară" de discriminare.