Atentat terorist dejucat în Franţa

Poliţia a arestat patru bărbaţi care au fost inculpaţi şi se află acum în detenţie provizorie.

Anchetatorii din cadrul Direcţiei antiteroriste (SDAT) au intervenit marţi, 12 noiembrie, la Saint-Etienne, după ce au interceptat un SMS. "Aşa se marchează 17 noiembrie", a scris unul dintre presupuşii terorişti într-o scrisoare către iubita lui.

Potrivit poliţiei, un grup restrând a vrut să profite de dezordinea produsă de către vestele galbene" şi de mobilizarea poliţiei, de sâmbătă, pentru a acţiona pe pământ francez. Adevărata ţintă a acestei mobilizări nu este cunoscută.

Din rândul inculpaţilor fac parte şi doi fraţi radicalizaţi, unul de 23 de ani şi celălalt, de 25 de ani, iar altul are 52 de ani. Încă doi indivizi au fost scoşi din detenţie şi se află sub supraveghere. Unul dintre cei doi este şeful grupului şi are 25 de ani, este originar din Lyon. El a fost implicat în activităţi teroriste. El comunica cu alţi suspecţi din închisoare printr-un telefon portabil.

În urma percheziţiilor, anchetatorii au găsit o armă de vânătoare şi şapte cartuşe, dar şi un ordinator, mai multe tablete şi un USB ce conţineau documente pro-Daesh. Unul dintre cei doi fraţi voia să achiziţioneze un Kalaşnikov.