Atentie parinti! Cand poti face DIN NOU varicela?

Se spune ca odata facuta boala, organismul dezvolta anticorpi si nu mai faci varicela a doua oara in viata. Iar daca se intampla sa faci varicela la varsta adulta, desi esti convins sa ai mai facut in copilarie, explicatia e ca, cel mai probabil, prima oara nu s-a pus un diagnostic corect.



Desi nu exista inca o dovada stiintifica in acest caz, se mai presupune ca virusul varicelic este de mai multe tipuri si ca este posibil sa faci din nou varicela daca intri in contact cu un alt tip de virus.



Nu sunt foarte multe informatii in ceea ce priveste cauzele care duc la reaparitia varicelei. Insa, potrivit unui raport din 2007, realizat in Statele Unite, 75% dintre copiii cu varste cuprinse intre 1 si 4 ani care au facut varicela au dezvoltat anticorpi la boala, iar restul de 25% – NU. De asemenea, aproximativ 13% dintre persoanele diagnosticate cu varicela in Statele Unite, au declarat ca au mai avut in trecut boala.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.