Atenţie, părinţi! Cum afectează creierul copilului ceartă părinţilor în faţa lui

Studiul a avut ca scop masurarea schimbarilor in abilitatea copiilor de a gestiona stresul in timp. „Am incercat sa intelegem modul in care un mediu stresant poate influenta sistemele de raspuns la stres ale copiilor. De asemenea, am vrut sa intelegem cum dezvoltarea acestor sisteme este legata de performantele cognitive ale copiilor", a sustinut pentru LiveScience cercetatorul J. Benjamin Hinnant, de la Universitatea Catolica din America.

S-a descoperit ca parintii suparati, nervosi au copii stresati. Iar stresul poate avea consecinte grave in lumea reala. Copiii care traiesc in medii superstresante au dificultati de dezvoltare in ceea ce priveste abilitatile cognitive – abilitatea de a rezolva noi probleme.

Aceste rezultate ajuta la explicarea modului in care biologia si mediul interactioneaza si creeaza copii cu probleme usor de observat. „Stresul iti intra pe sub piele si are o influenta directa asupra modului in care iti functioneaza corpul, ceea ce apoi se traduce in probleme potentiale care apar si in alte zone ale vietii tale", a mai adaugat Hinnant.

Si atunci se pune intrebarea cum am putea sa reducem stresul din viata copiilor. Iata cateva sfaturi pentru reducerea stresului.

