Atenţie! Venus retrograd ajunge din SCORPION în BALANŢĂ pe 31 octombrie, de Halloween! 5 zodii vor fi IMPACTATE CEL MAI MULT

Venus intra rar in retrograd, o data la un an si jumatate, oamenii nu sunt foarte obisnuiti cu acest tranzit, de aceea tind sa nu ii dea suficienta importanta.

Insa o etapa retrograda este intotdeauna importanta pentru ca ne ajuta sa revizitam, reevaluam, rescriem, refacem secvente de viata din trecut, in functie de tema planetei in aceasta miscare. Cand Venus este retrograd, este lesne de inteles pe ce teme suntem provocati.

Venus a intrat in retrograd in Scorpion si pe 31 octombrie ajunge in Balanta. Venus a mai fost in Balanta anul acesta, inainte sa fie in Scorpion, deci iata ca revine in 2018 a doua oara sub Balanta, dar de aceasta data din miscare retrograda.

Totul despre ce aduce intregul tranzit Venus retrograd 6 saptamani este scris AICI, precum si cum este impactata fiecare zodie.

Insa, ce inseamna aceasta revenire a lui Venus retrograd in Balanta?

Astrologii spun ca, dupa ce Venus retrograd isi va schimba semnul din Scorpion in Balanta, multe lucruri nu vor mai fi la fel si avem nevoie sa fim constienti de asta.

Momentul acestei schimbari este chiar pe 31 octombrie, ultima zi a lunii octombrie si ziua in care lumea sarbatoreste Halloweenul. Chiar daca la noi in tara, Halloween este mai mult un pretext pentru petreceri in randul tinerilor si oricum nu e o sarbatoare cu legatura cu plaiurile mioritice, ce trebuie sa retinem este energia speciala, confuza si mixta pe care aceasta sarbatoare si perioada o aduce.

Asadar, din 31 octombrie si pana in 15 noiembrie 2018, Venus retrograd revine in semnul pe care il guverneaza, deci revine acasa – in semnul zodiacal al relatiilor asumate.

In aceasta perioada, nu te grabi sa inchei socotelile cu nimeni, nici sa te desparti de nimeni, in special daca esti intr-o relatie de foarte mult timp.

Venus retrograd in Balanta ne cere sa dam jos de pe piedestal oamenii si sa ii vedem prin lentilele realitatii mai degraba, decat prin filtre roz bombon. Poate fi socant la inceput. Dar impreuna trebuie sa treceti prin asta.

Un terapeut celebru a spus candva : "Nu se pune problema sa nu existe conflicte in cuplurile de succes, pentru ca si ele le au. Insa conteaza cum le gestioneaza. Asta determina puterea si lungimea relatiei lor."

Sa fim, asadar, atenti. Venus retrograd in Balanta este cea care ne facesa traim energii conflictuale in relatiile de cuplu. Acum poti vedea fosti iubiti si te poti simti plin de frustrare in iubire, amintindu-ti doar de tot ce a fost frumos cu acestia.

Asemenea ganduri pot compromite relatia actuala, indiferent daca este stabila sau nu.

Pana acum, Venus retrograd in Scorpion nu a fost asa de odioasa dar energiile capcana ce vin acum nu sunt cele la care ne-am astepta de obicei.

Daca esti deja intr-o faza proasta a relatiei, lucrurile se pot inrautati inainte de a deveni mai bine. Mintea iti poate fi cel mai aprig dusman acum.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO