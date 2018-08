Aterizare de urgenţă. În avion se afla şi o vedetă

Avionul, un Gulfstream G-IV, plecase spre Londra la ora locală 10:50 (14.50 GMT) de pe Teterboro (New Jersey), un mic aeroport situat la circa 15 kilometri est de New York şi folosit adesea de personalităţi, a informat într-un tweet FAA, agenţia care monitorizează transportul aerian american.



Două dintre anvelopele trenului de aterizare au explodat după decolare, a precizat FAA, confirmând informaţiile apărute pe site-ul dedicat celebrităţilor TMZ, primul care a indicat că artistul se afla la bord.



"Am aterizat, băieţi. vă mulţumesc pentru rugăciunile voastre. nu pot să cred cât de mulţi oameni mi-au dorit moartea pe acest site ... dar nu azi", a scris Malone marţi seara pe Twitter, potrivit Agerpres.

Rapperul, pe numele său real Austin Richard Post, se afla în drum spre Londra, după o apariţie la gala Video Music Awards (VMA), desfăşurată la New York.

Luni, Post Malone fusese una dintre vedetele serii recompensate de MTV, primind premiul "melodia anului" pentru hitul "Rockstar".



Potrivit DPA, vineri şi sâmbătă rapperul urmează să cânte la festivalurile din Reading şi Leeds, înainte de a călători la Paris pentru festivalul Rock en Seine