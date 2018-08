Atractii turistice. Unde sa iti duci copilul in Bucuresti si in imprejurimi

Acestea sunt cele mai frumoasa atractii turistice din Bucuresti si din imprejumiri. Atractii turistice Bucuresti

1. Muzeul Satului



Daca vrei sa vizitezi toata tara intr-o singura zi, atunci mergi la Muzeul Satului. In prezent, expozitia permanenta cuprinde 123 de complexe distincte, totalizand 363 de monumente, iar patrimoniul mobil insumeaza peste 50.000 obiecte. Aceasta a insemnat nu numai o crestere a patrimoniului, ci si o diversificare a lui. Intre monumentele recent transferate in muzeu, respectiv la inceputul anului 2003, se afla biserica din Timiseni (jud. Gorj): monument de o deosebita valoare pentru arhitectura rurala religioasa veche (1773) si pentru arta executiei picturii. O alta achizitie, ce merita mentionata, este din anul 2010, o gospodarie cu ocol intarit specifica hutulilor din Bucovina.



2. Parcul Herastrau



Daca tot ai ajuns la Muzeul Satului, este pacat sa nu te plimbisi prin Herastrau. Parcul a fost construit in 1936. Mult timp a fost cunoscut sub numele de Parcul National Carol al II-lea. Inca din secolul XVII este cel mai mare parc al capitalei. O zona linistita, rezervata pentru odihna si cultura si o zona destinata sportului si distractiei, cu terenuri si baze sportive, restaurante, cafenele, un parc de distractii pentru copii si cluburi nautice. Punctele de atractie ale parcului sunt zona Expoflora, Insula Trandafirilor, Gradina Japoneza, Aleea Cariatidelor si Statuia generalului de Gaulle.



Muzeul Grigore Antipa



Ramanem in zona de Nord a Capitalei si ne indreptam pasii spre Muzeul de Istorie Naturala Grigore Antipa. Ce il recomanda pentru "atractii turistice ale Bucurestiului"? Cele peste 2 milioane de exemplare de nevertebrate si vertebrate. Expozitiile permanente se pot lauda cu obiecte care variaza de la roci si minerale impresionante prin forma si culoare, pana la infricosatorul schelet de Deinotherium gigantissimum. Nici expozitiile temporare nu sunt de ocolit, fiecare avand farmecul sau. In prezent, la Muzeul Antipa poti vizita Expozitia de Fluturi vii si cea de animale veninoase vii.



