Au dat 400.000 de euro pe o casă şi acum o vând la un preţ de 10 ori mai mic. Ce au găsit ascuns în pereţi

Totul a inceput dupa ce doi soti au cumparat o casa in zona respectiva, care a costat 400.000 de dolari. Suprafata, compartimentarea si finisajele erau exact asa cum si-au dorit, motiv pentru care s-au declarat extrem de incantati de achizitie.

Citeşte şi Faptă abominabilă comisă de un copil de 10 ani. L-a omorât şi l-a atârnat de cablurile de telefonie

Doar ca, la un moment dat, au observat ca in bucatarie lipsa unei placi de faianta de pe perete era mascata cu un mic dulapior. L-au dat la o parte si au vazut ca in perete era, de fapt, o gaura. Dupa ce au scormonit acolo cu o ranga au avut un soc: si-au dat seama ca in perete era zidit un schelet uman. Au sunat imediat la politie, iar oamenii legii au deschis o ancheta.

Citeşte şi A dat o petrecere de ziua copilului, dar a descoperit ceva ÎNFIORĂTOR în poze. Ţi se face părul măciucă

Cei doi soti se tem acum sa mai stea acolo si sunt dispusi sa vanda casa la o zecime din pret, 40.000 de euro, doar pentru a scapa de ea.

Sursa: kanald.ro.