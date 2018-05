Noi informaţii în cazul furturilor de la Sineşti. Trei persoane au fost reţinute, iar unul dintre adjuncţii IPJ Ialomiţa a demisionat

Cei trei suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Între timp, unul dintre adjuncţii IPJ Ialomiţa şi-a asumat vina şi a demisionat în urma scandalului. Întreaga conducere a Inspectoratul Județean de Poliție Ialomița este cercetată pentru proasta gestionare a cazurilor de furturi de la Sinești.

În urma controlului intern desfăşurat la IPJ Ialomiţa săptămâna trecută, au fost găsite mai multe deficienţe.

Potrivit IGPR, planurile de activităţi de la inspectoratul judeţean au fost doar formal întocmite, activităţile planificate fiind repetitive, iar multe dintre ele coincid de la un an la celălalt. De asemenea, evaluarea îndeplinirii sarcinilor propuse în planurile de activităţi nu a fost consemnată în niciun document, nu au fost aduse la cunoştinţa poliţiştilor din cadrul unităţii planurile de activităţi ce urmau a fi desfăşurate, iar în unele cazuri nu a fost identificată o concordanţă între sarcinile/activităţile menţionate în notele de sarcini ale structurilor din subordine cu cele inserate în planurile de activităţi întocmite la nivelul unităţii.

Totodată, la nivelul Secţiei nr. 4 Poliţie Rurală Coşereni, în anumite perioade, evenimentele sesizate prin 112 nu au fost analizate de un ofiţer cu funcţie de conducere sau orice alt poliţist desemnat să facă asta. Mai mult, unele sesizări nu au fost urmate de verificări, afirmă IGPR. La nivelul Postului de Poliţie Sineşti nu au fost întocmite unele documente de planificare şi nu au fost respectate prevederile legale în ceea ce priveşte activitatea de patrulare făcută de poliţişti.

"În consecinţă, din studiul documentelor de planificare întocmite la nivelul I.P.J. Ialomiţa, se poate opina faptul că, în fapt, acestea nu au constituit un mecanism managerial eficace de coordonare şi impulsionare a activităţilor structurilor din subordine, de natură a implementa realizarea, în condiţii adecvate, a responsabilităţilor şi de a ajuta la îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor funcţionale care revin structurii de poliţie evaluate. Abordarea generică a responsabilităţilor planificate, iar, în alte cazuri, neaducerea acestora, în mod concret, la îndeplinire sau necomunicarea finalităţii acestora către poliţiştii din subordine au afectat în mod negativ, atât situaţia operativă, cât şi prevenirea fenomenului infracţional", susţine Poliţia Română.

De asemenea, cu toate că în comuna Sineşti au fost sesizate mai multe tentative de furt, dar şi furturi din autoturisme, nu au fost luate măsuri prevenitive şi de combatere a acestora, activităţile fiind făcute doar în mod formal. În plus, deşi majoritatea faptelor au constat în înţepatul anvelopelor pentru distragerea atenţiei şi "profitarea de portiere neasigurate", nu a fost luată în calcul posibilitatea preluării anumitor dosare de structurile specializate de investigaţii criminale şi nu au fost iniţiate acţiuni preventive cu efective mărite, acţionând doar poliţiştii din localitate.

"Menţiuni cu privire situaţia furturilor din autoturisme de la nivelul judeţului Ialomiţa se regăsesc în evaluările de la nivelul inspectoratului de poliţie judeţean doar din punct de vedere statistic, fără a fi analizată punctual situaţia din zona localităţii Sineşti sau din altă zonă criminogenă, fapt care denotă superficialitate în abordarea problematicii cu mod de operare deosebit", precizează IGPR.

Astfel, în urma controlului, IGPR a decis să trimită Ministerului Afacerilor Interne propunerea de începere a cercetării disciplinare a inspectorului şef al IPJ Ialomiţa. De asemenea, alţi opt poliţişti din Ialomiţa, respectiv cei doi adjuncţi, şeful Serviciului de Ordine Publică, şeful Serviciului Investigaţii Criminale, şeful Poliţiei municipiului Urziceni şi adjunctul acestuia, şeful biroului investigaţii criminale din cadul Poliţiei municipiului Urziceni şi şeful Postului de Poliţie Sineşti, vor fi şi ei cercetaţi disciplinar.

La nivelul IGPR a fost întocmit şi un plan de măsuri pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale înregistrate în ultima perioadă în judeşele Ialomiţa, Buzău şi Ilfov, urmând să fie implicaţi poliţişti din cadrul structurilor de ordine publică, investigaţii criminale, poliţie rutieră, acţiuni speciale şi analiza informaţiilor.

"Dacă în urma analizei efectuate la nivel naţional se constată că regăsim aceleaşi forme de manifestare a actului infracţional, acest plan de măsuri va fi replicat şi la nivelul celorlalte inspectorate de poliţie judeţene. Scopul analizei va consta în cunoaşterea aprofundată a acestui fenomen, relevarea mecanismelor de producere şi a factorilor de influenţă", transmite IGPR.

Şeful Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, a dispus un control intern la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, în urma a trei cazuri de furturi din maşini petrecute în zona Sineşti, pe E 85, urmând să fie verificate atât activitatea la nivel managerial, cât şi activitatea pe partea de ordine publică. Ioniţă a declarat joi că se are în vedere intensificarea patrulelor în zonele cu astfel de probleme, în special în zona Sineşti, în echipe mixte poliţişti-jandarmi. Referitor la cazurile de la Sineşti, şeful Poliţiei Române a spus că există un cerc de suspecţi.

"Intenţionăm ca împreună cu jandarmii să intensificăm prezenţa în toate zonele unde sunt astfel de probleme. Am puternică încredere în colegii mei, se fac eforturi pentru rezolvarea tuturor cazurilor. La nivelul IPJ Ialomiţa, au fost trei astfel de cazuri de la începutul anului, unul dintre ele este deja trimis în judecată, s-a constituit dosar penal şi se fac cercetări pentru descoperirea autorului. Ne preocupă şi latura preventivă, o atitudine de grijă faţă de bunurile personale şi dorim să atragem cumva de partea noastră şi administratorii drumurilor în vederea asigurării unui iluminat propice în zonele de parcare, a unei delimitări clare a zonelor de parcare faţă de zona de pădure, astfel încât să reducem riscul producerii faptelor", a declarat joi Cătălin Ioniţă.

El a spus că verificările interne dispuse la Poliţia Ialomiţa vizează atât activitatea managerială, cât şi acivitatea pe partea de ordine publică şi investigaţii criminale.

Declaraţiile şefului Poliţiei Române vin după ce un buzoian a povestit pe Facebook cum a fost tâlhărit de 1 mai în timp ce se afla într-o parcare pe drumul Buzău-Bucureşti. El relatează cum, fiind în maşină, a văzut mai mulţi oameni ieşind din pădurea de pe marginea drumului şi venind spre maşina lui în viteză, apoi a observat un tânăr care era deja ghemuit în spatele autoturismului, moment în care a blocat uşile, a plecat şi a sunat la 112.

"Mi s-a făcut legătura la Poliţie, care mi-a spus că sigur am roata înţepată şi o maşină care sigur mă urmăreşte. Deci ştiau. În timp ce vorbeam cu ei la telefon, mi-a apărut în bord mesajul de pană pe spate, dreapta. Le-am dat datele maşinii şi loca'ia şi mi-au spus că vin după mine. Am reuşit să ajung la benzinăria Mol din Voluntari şi să umflu roata. A apărut şi Poliţia, care mă căuta. Mi-au spus că am avut noroc, pentru că alţii, în zilele trecute, nu au fost la fel de norocoşi. Au fost bătuţi, jefuiţi. (...) Aici a fost vorba de o secundă. Secunda de când m-am urcat în maşină. E clar că erau pregătiţi să atace, dar urcându-mă în maşină au înţepat roata dreapta-spate pentru a mă prinde mai târziu. Am aflat în seara aceasta că mai nou aruncă cu diverse obiecte în faţa maşinii, când nu e trafic mare, pentru a provoca o ieşire în decor şi a jefui", a povestit bărbatul.

