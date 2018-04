Au numai FB la şcoală, însă nu au ce mânca. Povestea emoţionantă a doi fraţi din Vrancea

Sebastian este în clasa intai, iar în carnetul lui de note stau, unele sub altele, calificativele de „Foarte bine".

Gabriela, mama copiilor, a povestit pentru Monitorul de Vrancea, publicație care a prezentat pe larg povestea familiei Zlota, că avea doar 16 ani când s-a căsătorit cu Marius. Din dragoste, o dragoste puternică, solidă, care arde şi astăzi în sufletele lor şi care a fost împlinită tocmai de cei trei prunci aduşi pe lume.

„Eram foarte tânără dar am ştiut că el este cel alături de care vreau să-mi petrec viaţa, şi că o să ne fie bine împreună. Am făcut doar opt clase, şi dacă e să-mi pară rău de ceva, apoi aceasta este, că n-am făcut mai multă şcoală.. Şi de aceea insist, ţin cu tot dinadinsul ca băieţii mei să înveţe carte, că fără este foarte greu în ziua de azi...", marturisește mama de doar 25 de ani, potrivit monitorulvn.ro.

Alături de părinți și cei trei micuți, în cealaltă cămăruță a casei sărăcăcioase, stau bunicii, părinții Gabrielei.

„Nu avem niciun venit, deşi am lucrat în viaţa noastră. Am muncit la CAP, dar nu au fost norme, nu s-au făcut acte şi nu putem dovedi... Am 67 de ani, aş avea vârsta de pensie dar cu cine să te lupţi? Trăim şi noi aici, lângă copii. Îi ajutăm cu ce putem... Ne ajutăm unii pe alţii", povestește bunica micuţilor.

Întrebați ce și-ar dori de la iepuraș, cei mici au avut răspunsuri care ar emoționa pe oricine. Atât de puțin, pentru o bucurie atât de mare.

Răzvan a mărturisit că și-ar dori „un ou de ciocolată. Unul maaaaare!". Sebastian a rostit şi el, repede şi pe şoptite: „nişte jucării frumoase..."

