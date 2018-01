Au trecut patru ani de la tragedia aviatică din Apuseni! Ce a apărut la mormântul Aurei Ion

De regula, surorile Aurei Ion veneau in fiecare an la Cimitirul Ghencea Militar 3 pentru a o plange pe acesta, insa, in 2018, Mariana si Lucri au fost in Marea Britanie, acolo unde locuieste prima dintre ele.

In schimb, la cimitir au ajns alte rude ale Aurei, care au aprins lumanari si au depus coroane de flori. „AURA, nu te vom uita niciodată! Odihneşte în linişte acolo sus, te vom iubi mereu!”, au postat apropiatii Aurei Ion, potrivit StirileKanalD.ro.

Daca nu au putut veni la cimitir, surorile Aurei au trimis un manunchi de medalii pe care le-au cucerit la mai multe concursuri de atletism la care participa in memoria ei, acestea fiind atarnate de crucea de marmura de la locul de veci.

