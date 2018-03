Auchan face angajări. Te califici dacă ai cel puţin studii medii

Oferta de muncă la Auchan

Auchan angajează consilier vânzări. Te califici pentru acest post dacă ai foarte bune abilităţi de comunicare, eşti optimist şi poţi dezvolta relaţii profesionale bazate pe încredere, potrivit anunţului de recrutare care poate fi accesat la acest link.

Auchan angajează tehnician întreţinere. Candidatul potrivit pentru acest post are calificare de electromecanic şi a absolvit ori şcoala profesională, ori studii medii. Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare pe care îl puteţi consulta la acest link.

Auchan angajează pe postul de recepţioner.

Candidatul potrivit pentru acest post are permis de moto-stivuitorist, studii medii, ştie să lucreze la PC.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Auchan angajează pe postul de operator polivalent de vânzări. Candidatul potrivit pentru acest post are foarte bune abilităţi de comunicare, relaţionare şi ascultare, cunoştinţe sau experienţă în relaţionarea cu clienţii, e atent la detalii, riguros, organizat, adaptabil, are iniţiativă.

Amănunte despre acest post despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Auchan angajează pe postul de lucrător comercial. Candidatul potrivit pentru acest post are studii medii, e dinamic, are iniţiativă, e comunicativ, are spirit de echipă.

Detalii despre acest post despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Auchan angajează pe postul de manager stagiar. Candidatul potrivit pentru acest post e dispus la efort susţinut, are abilităţi de coordonare şi management al echipei. Sunt avantajaţi la angajare cei cu studii superioare în domeniul agro-alimentar sau alimentaţie publică, cu minimum un an experienţă în domeniul comercial cu specific alimentar (cofetarie, patiserie, gastronomie, brutărie, carmangerie), care cunosc engleza sau franceza.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Auchan angajează pe postul de controlor gestiune. Candidatul potrivit pentru acest post e adaptabil, riguros, orientat către client, are gândire analitică şi strategică, spirit de organizare, doi ani experienţă de muncă, foarte bune cunoştinţe de Excel, MS Ofice, baze de date, noţiuni contabile de bază.

Amănunte despre acest post despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Auchan angajează pe postul de manager segment. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, ştie să lucreze la PC, e orientat către client şi nevoile sale, are abilităţi de comunicare, capacitate de analiză şi sinteză, dă dovadă de autonomie, capacitate de anticipare, bună organizare, are abilităţi de conducere, e bun evaluator şi e empatic. De asemenea, dă dovadă de rigurozitate, eficienţă, perseverenţă, capacitate de adaptare, rezistenţă la stres.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care pe care îl puteţi accesa la acest link.