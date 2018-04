Automat cu lumânări şi tămâie la intrarea într-un cimitir. Ce reacţie au avut enoriaşii

Părintele a pus la intrarea într-un cimitir un automat de la care cei care vin la mormintele rudelor pot cumpăra lumânări produse de Arhiepiscopia Bucureștilor.

Ideea i-a venit după ce a montat la cimitir camere de supraveghere.

"Există un angajat care lucrează opt ore pe zi la cimitir și care pleacă după-amiază, când i se termină programul. Uitându-mă pe camerele de supraveghere, am observat că majoritatea oamenilor care au acolo pe cei dragi trec pe la cimitir și nu găsesc nimic. Mulți încercau ușa, pe care o găseau încuiată. Atunci am spus: trebuie să găsim o soluție. Am discutat cu Consiliul Parohial și asta a fost", povestește părintele paroh Radu Nicolae, potrivit Libertatea.

Pentru enoriașii săi, automatul cu lumânări nu mai este ceva ieșit din comun. Cei care au venit însă de Paști la rude, în Câmpina, au făcut tonomatul celebru pe rețelele sociale.

Preotul paroh spune că a urmărit reacția credincioșilor care au văzut ineditul aparat, iar în proporție covârșitoare oamenii s-au arătat încântați de inițiativă.

Preotul Radu Nicolae spune că superiorii săi din Biserica Ortodoxă vor decide dacă a făcut sau nu un lucru potrivit montând automatul cu lumânări la poarta cimitirului.