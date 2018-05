Autorul golului care menţine FCSB în lupta pentru titlu: Cred că sunt singurul fotbalist adevărat care stă pe bancă

Mijlocaşul Felipe Teixeira a declarat luni, că se bucură pentru victoria din meciul cu CS Universitatea Craiova, subliniind că este greu pentru FCSB că depinde de rezultatul meciului dintre CFR Cluj şi FC Viitorul.

"A fost un meci greu, echipa a avut o atitudine bună, terenul nu e foarte bun, dar am luptat, cred că nu a fost un meci frumos, ci mai mult de luptă. Ne bucurăm că am câştigat şi menţinem speranţa până în ultimul joc. Păcat că la Iaşi nu am făcut ce trebuie, acum aşteptăm să vedem ce face CFR cu Viitorul şi noi trebuie să câştigăm cu Astra. E greu că nu depindem de noi la titlu şi trebuie să avem încredere că Viitorul face un meci bun. Cred că sunt singurul fotbalist adevărat care stă pe bancă. Nu ştiu ce va fi din vară, mă intereseză să câştigăm ultimul meci şi CFR să se încurce cu Viitorul", a declarat Teixeira la Digisport.

Florin Tănase este încrezător că FC Viitorul poate încurca echipa CFR Cluj, deoarece echipa lui Gheorge Hagi joacă cel mai frumos fotbal din România. "Mă aşteptam la un meci greu Craiova joacă un meci frumps şi ofensiv. La un meci cu asemenea atmosferă creşte puţin adrenalina. Junior şi Pintiiii sunt pierderi importante, dar avem jucători care îi pot înlocui. Sper în titlu, CFR Cluj are un meci greu cu Viitorul, care joacă cel mai frumos fotbal din România, un fotbal ofensiv şi Gheorghe Hagi îşi poate motiva bine echipa", a spus Tănase la Digisport.

Formaţia FCSB a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa CS Universitatea Craiova, în penultima etapă a play-off-ului Ligii I. În urma acestui rezultat, titlul de campioană se va decide în ultima etapă, între CFR Cluj, echipa de pe primul loc, şi FCSB, formaţia de pe poziţia secundă, diferenţa fiind de un punct. Pintilii, aflat pe banca de rezerve, şi Junior Morais, ambii de la FCSB, au fost eliminaţi.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Teixeira, în minutul 86, după o fază creată de Florin Tănase.