POVESTE ADEVĂRATĂ: "Aventurile de-o noapte sunt la fel de atrăgătoare precum statul la coadă. Cum a fost prima. Dar a doua?"

Așadar, am acceptat să mă culc cu un tip cunoscut prin intermediul muncii mele, scrie psycologies.ro. Era din altă țară, m-am gândit că nu vor fi complicații și oricum nu-l voi mai vedea. Ce am simțit? Nimic. Voiam să se termine înainte de a începe.

Nu m-am simțit bine nici în timpul, nici după. Un fel de intervenție nenecesară prin care am trecut... nici eu nu mai știu exact din ce motiv sau ce a fost în capul meu, exact.

Cert este că dacă nu am o conexiune emoțională cu un partener, sexul de amorul artei nu-mi aduce niciun beneficiu. Nu aveam nevoie de confirmări, știu că sunt o femeie atrăgătoare și nici acum, la 45 de ani, nu îmi e dificil să găsesc un astfel de partener.

Dar cine vrea așa ceva? A doua aventură a fost mult mai neplăcută. Dacă în primul caz îmi era foarte clar despre ce este vorba, în al doilea, începusem să ne cunoaștem, conversam, ne apropiam și mă gândeam că mi-ar plăcea să duc lucrurile mai departe.

De ce s-a străduit atât, nu îmi este clar, cert este că am avut cu el o aventură de «două nopți», după care omul și-a văzut de treabă. Implicit, și eu de a mea. Nu am căutat explicații, fiecare are piticii lui.

Dar mi-a lăsat un gust amar, nu pentru că aș fi naivă și nu știu că se poate întâmpla și astfel, ci pentru că am constatat cât de ușor poți fi înșelată, cu tot intelectul și intuiția din dotare.

Evident, concluzia acestor «mari» aventuri ale mele este că sunt situații de care nu am nevoie. Nu există satisfacție sexuală atunci când nu doresc partenerul.

Iar ca să îl doresc, vreau să îl cunosc mai bine, să existe o intimitate și o apropiere între noi, dincolo de atracția fizică. Doar astfel este meniul complet și pot obține ceea ce am nevoie cu adevărat.

Mai mult, nu mă gândesc niciodată că «nu e ca și cum ar fi primul iubit». Respectiv, îmi acord întotdeauna timpul necesar înainte de a mă culca cu un bărbat. Uneori, am nevoie de mai mult timp, alteori, de mai puțin.

Dar nu mă simt nicicum datoare cu intimitatea fizică, pentru că «avem o vârstă, nu mai suntem copii». Din contră, tocmai pentru că avem (nu o vârstă, ci) o experiență, știm cât de important este confortul înainte de toate.

Un partener prea grăbit îmi afectează interesul față de el. Este adevărat, poți aștepta momentul potrivit ție și să constați că nu aveai ce aștepta.

Chiar și așa, faptul că ți-ai ascultat tu, ție, nevoile și ritmul, este extrem de important. Prin urmare, pentru mine, aventurile de-o noapte sunt la fel de atrăgătoare ca și statul la coadă. Nu tropăie hormonii nestăvilit ca la 20 de ani, iar neuronii, din fericire, sunt și ei mai așezați."