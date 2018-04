Avertisment TERIBIL pentru GIGI BECALI. "S-ar putea sa fie probleme grave..."

Tudorel Stoica sustine ca latifundiarul din Pipera ar putea avea probleme daca "scormoneste" prin documente.

"Procese sunt, dar cat timp fluturi niste hartii fara sa ai acte, nu ai cum sa castigi procesele. El oricum a spus ca a renuntat la tot, la emblema aia mica de 1.000 de euro. Nu are ce sa recupereze, nu are acte, va spun 100%. Sa fie bucuros ca a reusit sa joace in Liga 1. Sa nu mai scormoneasca, s-ar putea sa fie probleme grave", a spus Tudorel Stoica la Digi Sport.

CSA Steaua, la mâna lui GIGI BECALI. De ce nu va promova echipa Armatei mai sus de LIGA 3

Gigi Becali a pierdut pana acum litigiile importante pe care le-a avut cu CSA Steaua, echipa lui fiind obligata sa isi schimbe numele si sigla. In curand este asteptata prima sentinta intr-un proces ce poate schimba fata fotbalului romanesc, CSA Steaua solicitand despagubiri in valoare de 37 de milioane de euro de la FCSB.