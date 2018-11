AVERTIZARE METEO de ultimă oră, se va întâmpla în următoarele ore. Sunt vizate 10 judeţe

COD GALBEN până la ora 23:00



In zona : Județul Argeş: Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni, Băiculești, Pietroșani, Mihăești, Coșești, Stâlpeni, Schitu Golești, Mușătești, Bălilești, Mălureni, Țițești, Merișani, Poienarii de Muscel, Budeasa, Dârmănești, Micești, Tigveni, Godeni, Berevoești, Aninoasa, Vlădești, Vulturești, Ciofrângeni, Davidești, Cotmeana, Morărești, Beleți-Negrești, Hârtiești, Dobrești, Boțești, Poienarii de Argeș;

Județul Prahova: Câmpina, Băicoi, Breaza, Comarnic, Vălenii de Munte, Filipeștii de Pădure, Plopeni, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Brebu, Florești, Slănic, Vărbilău, Izvoarele, Telega, Măgureni, Scorțeni, Gura Vitioarei, Drajna, Bănești, Poiana Câmpina, Păulești, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Posești, Cornu, Vâlcănești, Teișani, Aluniș, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Șotrile, Bălțești, Bertea, Gornet, Șoimari, Provița de Jos, Predeal-Sărari, Provița de Sus, Ștefești, Adunați, Păcureți, Cărbunești, Chiojdeanca, Surani, Ariceștii Zeletin, Cosminele, Talea;

Județul Dâmboviţa: Târgoviște, Moreni, Pucioasa, I. L. Caragiale, Dragomirești, Răzvad, Gura Ocniței, Voinești, Aninoasa, Tătărani, Valea Lungă, Dărmănești, Vulcana-Pandele, Ludești, Doicești, Glodeni, Ocnița, Mănești, Brănești, Iedera, Ulmi, Cândești, Vulcana-Băi, Pietrari, Vișinești, Șotânga, Moțăieni, Vârfuri;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat burniță

In zona : Județul Suceava: zona joasă;

Județul Suceava: Dolhasca, Forăști, Dolhești, Drăgușeni;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Neamţ: Doljești, Botești, Timișești, Păstrăveni, Stănița, Boghicea;

Județul Iaşi: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Strunga, Ion Neculce, Todirești, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Lungani, Oțeleni, Mircești, Brăești, Rachițeni, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Costești, Cucuteni;



Se vor semnala : ceață care determină scăderea vizibilității, local, sub 200 m, izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : Izolat burniță.