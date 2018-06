Avocatul Elenei Udrea: Vom utiliza toate căile pentru a dovedi că această decizie e una nedreaptă şi neîntemeiată

"Era liniștită și optimistă pentru că avea cunoştinţă de probele care s-au făcut în dosar, de argumentele care au fost aduse în apărare și deloc nu se aștepta la o decizie atât de nedreaptă, aşa cum nici noi avocații nu ne așteptam la o decizie așa șocantă. (...) Vom utiliza toate căile pe care ni le permite legea pentru a dovedi că această decizie este una nedreaptă, nelegală, neîntemeiată pe probe administrate în mod legal", a declarat avocatul Veronel Rădulescu, apărătorul Elenei Udrea, într-o intervenţie telefonică la România TV.

Întrebat dacă Elena Udrea va rămâne în Costa Rica, avocatul a răspuns: "este o opțiune persoană".

"Statutul de refugiat politic nu este afectat de această decizie pentru că acordarea acestui statut a fost tocmai această decizie prevăzută de doamna Udrea, motivația pentru care a cerut statutul de refugiat politic a fost tocmai că nu e judecată corect în țara de origine. Faptul că statutul este acordat numai pentru un an de zile ţine de procedurile locale. Această decizie îi va întări motivația pentru a obține acordarea statutului definitiv. Din câte cunosc și ce am studiat eu legislaţia, doamna Udrea este protejată în situaţia unei cereri de extrădare, însă nu are dreptul să părăsească teritoriul statului Costa Rica", a declarat avocatul Veronel Rădulescu.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat marţi sentinţa definitivă în dosarul "Gala Bute". Elena Udrea a fost condamnată la şase ani de închisoare cu executare pentru luare de mită şi abuz în serviciu, decizie dată şi în primă instanţă. Rudel Obreja a primit o pedeapsă de cinci ani cu executare.