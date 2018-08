SUBIECTE ROMANA BAC 2018. CALENDAR BACALAUREAT 2018 EDU.RO, SESIUNEA DE TOAMNĂ

BACALAUREAT 2018 EDU.RO. Toate sălile de examen vor fi dotate cu camere funcționale de supraveghere video și audio. Comisiile de bacalaureat din centrele de examen verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen menționate, din centrul respectiv.

Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Candidații care încalcă regulile menționate sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

Înainte de examen, candidații semnează un proces-verbal în care se regăsesc prevederile amintite și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate.

CALENDAR a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018:

20 august: limba si literatura română – proba Ea) – proba scrisă

21 august: limba si literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

22 august: proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

23 august: proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă

24 și 27 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

29-30 august: evaluarea competențelor digitale – proba D

30-31 august: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C

1 septembrie: afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)

2 – 5 septembrie: rezolvarea contestațiilor

6 septembrie: afișarea rezultatelor finale.

În sesiunea de vară, dintre cei 2.294 de elevi prezenţi la examen (promoţia actuală şi din serii anterioare), au promovat examenul 1.759 (76,68%). Nu au obţinut cel puţin media 6 un număr de 528 de candidaţi (23,02%). Au fost 451 medii sub 5 (85,42%), 77 între 5 şi 6 (14,58%), 304 (17,28%) medii între 6 şi 7, 468 (26,61%) între 7 şi 8, 540 (30,7%) între 8 şi 9, 445 (25,3%) între 9 şi 9,99, respectiv două medii de 10.

Rata de promovare pentru promoţia 2017-2018 a fost de 80,72%, iar pentru cea anterioară doar de 23,46%.

La sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat de anul trecut, înainte de contestaţii, rata de promovare în județul Alba a fost de 30,24%, mai mică faţă de 2016 (35,27%). După contestaţii, rata de promovare a examenului în Alba a crescut cu două procente, până la 32,4%.

EDU.RO SUBIECTE ROMANA BAC 2018: Din primele informaţii, la Profilul Real subiectul al treilea a fost din Genul Liric şi au avut de comentat o poezie scrisă de Eminescu sau de Arghezi. La Profilul Umanist candidaţii au avut de ales între Lucian Blaga sau Ion Barbu. La Real, elevii au avut de comentat "Moromeţii".

EDU.RO SUBIECTE ROMANA BAC 2018: Modelele de subiecte pentru Bac 2018 au fost elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, instituţie din subordinea Ministerului Educaţiei specializată în evaluare educaţională, având ca atribuţii, printre altele, asigurarea coordonării ştiinţifice şi profesionale a sistemului de examene din învăţământul preuniversitar. În acelaşi timp, CNEE îi revine elaborarea subiectelor pentru probele de examen, respectiv elaborarea de metodologii, proceduri şi regulamente pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor şi evaluărilor în învăţământul preuniversitar.

EDU.RO SUBIECTE ROMANA BAC 2018: Absolvenții claselor a XII-a care vor susține lde luni Bacalaureatul au la dispoziție modele de subiecte în vederea pregătirii celor două examene, elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fișiere pentru examenul național de Bacalaureat au fost concepute în acord cu programele în vigoare ale examenului, astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea de analiză, sinteză, generalizare şi abstractizare. De asemenea, acestea vizează cuprinderea echilibrată a materiei studiate, solicitând deopotrivă demonstrarea eficientă a competenţelor și încadrarea în timpul de lucru prevăzut de metodologie.

În ceea ce-i priveşte pe elevii de clasa a XII-a, aceştia au primit, la subiectul al treilea, romanul interbelic („Ion”, de Liviu Rebreanu). Alt subiect a fost un fragment din opera lui Tudor Arghezi.

Evaluarea lucrărilor va fi realizată în baza unor bareme

Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A).

Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 13 februarie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (14 – 15 februarie). In zilele de 16, 19 si 20 februarie este programata evaluarea competentelor digitale (proba D), iar in perioada 21-22 februarie se va desfasura evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C).

Prima proba scrisa – Limba si literatura romana – Ea) – va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura materna – Eb) este programata marti, 26 iunie, iar proba Ec) – proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima proba scrisa – la alegere a profilului si specializarii – proba Ed) – se va desfasura joi, 28 iunie.

Afisarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (pana la ora 12:00) si e urmata de depunerea contestatiilor (orele 12:00 – 16:00). Intre 5 si 8 iulie vor fi solutionate contestatiile, in timp ce afisarea rezultatelor finale este prevazuta pentru data de 9 iulie.

Inscrierile pentru sustinerea examenului in prima sesiune se fac in saptamana 29 ianuarie – 2 februarie 2018.

Cursurile pentru clasele a XII-a si a XIII-a se incheie vineri, 25 mai.